В Таджикистане пройдет официальное открытие учений ОДКБ



Танк Т-80 во время совместных учений стран ОДКБ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Танк Т-80 во время совместных учений стран ОДКБ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ДУШАНБЕ, 14 ноя - РИА Новости. Церемония открытия антитеррористических учений Коллективных сил ОДКБ пройдет во вторник в Таджикистане - маневры посвящены отработке совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах.

Учения продлятся до 20 ноября. Как ожидается, в церемонии открытия примет участие начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров. Не исключено, что на открытии будет присутствовать и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. В активной фазе учений примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

"Это финальная часть наших мероприятий по совместной оперативной боевой подготовке в 2017 году. Будет организована работа командования Коллективными силами по определению замысла, выработке решений, организации всех видов обеспечения. Для подразделений на каждом полигоне каждый день будут проходить отдельные эпизоды с боевой работой", - сказал Сидоров РИА Новости.

"Наиболее серьезный, решающий день будет 17 ноября на полигоне "Харбмайдон", - подчеркнул он.

Как сообщили ранее в секретариате ОДКБ, маневры носят "сугубо оборонительный характер" и являются завершающим этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2017".

Основная цель учений - совершенствование системы управления Коллективными силами ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, а также улучшение оперативного взаимодействия между штабами различных государств и уровней. Кроме того, маневры рассчитаны на "сопряжение систем управления войсками и оружием". Учения предоставят командирам возможность применить практические навыки в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах вооруженных сил Республики Таджикистан, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО, отметили в секретариате. Завершающий этап учений, в которых будут задействованы авиация и артиллерия, состоится на полигоне "Харбмайдон".

В маневрах примут участие подразделения и воинские части всех стран, входящих в ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего предполагается задействовать более 5 тысяч военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", самолеты дальней и фронтовой авиации, беспилотники.

Для участия в учениях Россия перебросила около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа на три аэродрома в Таджикистане. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, шесть бомбардировщиков Су-24М совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ - с российской авиабазы Кант, расположенной в Киргизии. Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачёво.