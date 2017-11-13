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"Вбросы" о ВТС между Россией и Индией нужно игнорировать, считает эксперт

15.11.2017 РИА Новости 367 0
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Российский и индийский флаги. Архивное фото
Российский и индийский флаги. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия должны быть готова к тому, что "вбросы" о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) между РФ и Индией продолжатся, желательно игнорировать источники этой дезинформации, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который опирается на свои источники, сообщил, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. По данным российского издания, появление представителей ВМС США на субмарине не составляет проблемы, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно, и этот вопрос скорее лежит в политической плоскости. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев назвал эти публикации "вбросом".

"Эти вбросы продолжатся. Мы должны быть готовы к этому. Это было официальное заявление? Нет. Это не официальный источник. Постоянно появляются всякие вбросы - то о нарушениях в области ВТС России и Индии, то о нарушениях и провалах в области созданиях совместных образцов вооружений и военной техники, а также вбросы по поводу военного сотрудничества между Индией и Россией", - сказал Мураховский.

По его словам, реагировать на подобные публикации - "это поднимать хайп вот этих вот левых сайтов, блогов и неофициальных источников". "Получается, что мы работаем на их популярность. Получается такой "лайковый" шум, но на самом деле за этим ничего не стоит, кроме сочинений этих "экспертов", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что лучшим ответом на подобные публикации является игнорирование, так как в таком случае "эти малопопулярные сайты, занимающиеся публикацией вбросов, не смогут привлекать своих рекламодателей".
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
К-152 Нерпа
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
971 Щука-Б

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