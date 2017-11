Программа перспективного истребителя Airbus

Концепция нового истребителя пятого поколения для ЕС.

Источник: popsci.com Концепция нового истребителя пятого поколения для ЕС.Источник: popsci.com

Как сообщается в статье Gareth Jennings "Airbus reveals future New Fighter concept", опубликованной в журнале "Jane's International Defence Review", на международной конференции IQPC International Fighter, состояшейся 8 ноября 2017 года в Берлине, Airbus Defence and Space (военное подразделение группы Airbus) обнародовало концепцию своего перспективного истребителя New Fighter.

Презентация начатого созданием группой Airbus перспективного истребителя New Fighter в качестве элемента выдвинутой группой перспективной доктрины Future Air Power (c) Airbus Defence and Space (via Jane's). Источник: popsci.com

Согласно выступлению на конференции директора по стратегии Airbus Defence and Space Антуана Ногье (Antoine Noguier), пилотируемый истребитель New Fighter должен стать основой ранее объявленной компанией перспективной авиационной "системы систем" Future Combat Air System (FCAS). Создание New Fighter теперь отнесено к 2040-м годам, когда этот самолет потенциально должен придти на замену истребителям Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, прежде всего в ВВС Германии и Франции.

"Германия и Франция приняли решение о разработке нового боевого самолета для поддержания собственного и европейского потенциала. В нашем видении, Future Combat Air System должна представлять собой семейство систем, состоящее из пилотируемых и беспилотных платформ, которые должны действовать совместно и взаимодействуя. Мы видим большое будущее с нынешней платформой [Eurofighter], и мы разрабатываем New Fighter также как ключевой элемент Future Combat Air System", - сказал Ногье.

Airbus впервые обнародовала детали своей программы FCAS в середине 2016 года для германского Бундесвера, продвигая ее в качестве потенциальной замены для истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado в германских Люфтваффе. Тем не менее, учитывая весьма сжатые сроки замены германских Tornado (ВВС ФРГ настаивают на начале их замены в 2025 году с полным снятием с вооружения в 2030-е годы), сейчас программа FCAS и New Fighter рассматриваются уже в качестве потенциальной замены истребителей Eurofighter, которые планируется снять с вооружения ВВС ФРГ около 2045 года.

Учитывая соглашение о сотрудничестве в отношении совместной разработки перспективного европейского истребителя, достигнутое Германией и Францией в начале 2017 года, New Fighter рассматривается также в качестве потенциальной замены истребителей Dassault Rafale в ВВС Франции.

Хотя разработка New Fighter находится на самом раннем этапе, Ногье заявил, что ключевыми элементами нового истребителя должны быть технологии малозаметности, быстрая передача данных управления и контроля, лазерное оружие, искусственный интеллект и обновляемое программное обеспечение, и все это должно быть доступным и реально функционирующим. Видеопрезентация Airbus Defence and Space на конференции продемонстрировала, что на перспективном самолете должен быть расширенный набор датчиков, который позволит ему действовать в качестве передового датчика ("forward sensor") в распределенной сети разведки, наблюдения и обнаружения (ISR) и будет иметь автоматическое распознавание целей, помимо других расширенных возможностей.

Разработка Eurofighter Typhoon заняла около 30 лет от концепции до оперативной готовности, и с учетом требуемых сроков. заявил Ногье, предварительная проработка New Fighter уже начата. "Мы должны начать его разработку уже сейчас, и эта разработка уже идет сейчас, пока я говорю здесь", - сказал Ногье.

Комментарий bmpd. Таким образом, программа FCAS создания перспективного "европейского истребителя" от Airbus, первоначально предлагавшаяся для замены самолетов Tornado с возможным сроком около 2030 года, сейчас уже сдвинулась на 2040-е годы. Все это делает американский истребитель Lockheed Martin F-35 практически безальтернативным боевым самолетом нового поколения на европейском рынке на ближайшие минимум четверть века.

На упомянутой конференции IQPC International Fighter в Берлине представители ВВС ФРГ заявили, что рассматривают закупку F-35A в качестве единственной реальной замены для своих самолетов Tornado после 2025 года.