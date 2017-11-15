Затевается новый индийский мегатендер

Как сообщает индийский веб-ресурс www.livefistdefence.com , армия Индии приняла решение в ближайшее время официально начать тендер на новый перспективный основной танк Future Ready Combat Vehicle (FRCV) для замены своего нынешнего парка танков Т-72. Программа FRCV, которая заменит закончившуюся фактическим провалом програму разработки национального индийского танка Arjun, должна привести к закупке более 2000 новых основных танков, которые должны производиться в Индии в соответствии с принципом "Make in India", а также созданию семейства тяжелых бронированных машин.

Оснащенный дополнительной динамической защитой танк Т-72М1 армии Индии (с) АР

Согласно предварительным требованиям по программе FRCV, обнародованным индийской армией в июне 2015 года, начало поставок новых танков по программе ожидается в 2025-2027 годах. Новая тяжелая боевая платформа, основной машиной на которой должен быть перспективный танк, должна иметь модульную концепцию. Сам танк видится индийским военным машиной "среднего веса" с боевой массой 45-50 тонн, особо оптимизированной для действий на полупустынной и пустынной местности и в горных районах.

К участию в тендере предполагается привлечь ведущие танкостроительные компании мира, которым будет разослан запрос предложений (RFP). С победителем тендера индийская армия должна заключить двухэтапные контракты - на стадию НИОКР, и на производственную стадию в Индии.

Объявление индийской армией тендера по программе FRCV фактически игнорирует осуществляемую уже некоторое время индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) программу разработки перспективного танка Future Main Battle Tank (FMBT). Очевидно, что индийская армия полностью разуверилась в танкостроительных способностях DRDO после неудачи с танком Arjun.

Танк Т-72 остается основным по численности танком индийской армии. С 1978 по 2007 годы индийская армия получила в общей сложности 2414 танков семейства Т-72, включая 1108 танков (70 экспортных Т-72 "без буквы", 500 Т-72М и 538 Т-72М1) производства Уральского вагоностроительного завода (УВЗ), импортированных из СССР, и 1306 танков Т-72М1, изготовленных в Индии по лицензии на предприятии Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади близ Мадраса (первые 175 из них были собраны из машинокомплектов, поставленных с УВЗ).

Комментарий bmpd. Тендер по программе FRCV, судя по замышляемому его организаторами масштабу, с весьма высокой степенью вероятности выльется в "сухопутное" повторение многострадального индийского истребительного конкурса MMRCA, и, вероятно, породит массу эпических коллизий.