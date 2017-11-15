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Затевается новый индийский мегатендер

15.11.2017 bmpd.livejournal.com 556 5
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Как сообщает индийский веб-ресурс www.livefistdefence.com , армия Индии приняла решение в ближайшее время официально начать тендер на новый перспективный основной танк Future Ready Combat Vehicle (FRCV) для замены своего нынешнего парка танков Т-72. Программа FRCV, которая заменит закончившуюся фактическим провалом програму разработки национального индийского танка Arjun, должна привести к закупке более 2000 новых основных танков, которые должны производиться в Индии в соответствии с принципом "Make in India", а также созданию семейства тяжелых бронированных машин.

Оснащенный дополнительной динамической защитой танк Т-72М1 армии Индии (с) АР

Согласно предварительным требованиям по программе FRCV, обнародованным индийской армией в июне 2015 года, начало поставок новых танков по программе ожидается в 2025-2027 годах. Новая тяжелая боевая платформа, основной машиной на которой должен быть перспективный танк, должна иметь модульную концепцию. Сам танк видится индийским военным машиной "среднего веса" с боевой массой 45-50 тонн, особо оптимизированной для действий на полупустынной и пустынной местности и в горных районах.

К участию в тендере предполагается привлечь ведущие танкостроительные компании мира, которым будет разослан запрос предложений (RFP). С победителем тендера индийская армия должна заключить двухэтапные контракты - на стадию НИОКР, и на производственную стадию в Индии.

Объявление индийской армией тендера по программе FRCV фактически игнорирует осуществляемую уже некоторое время индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) программу разработки перспективного танка Future Main Battle Tank (FMBT). Очевидно, что индийская армия полностью разуверилась в танкостроительных способностях DRDO после неудачи с танком Arjun.

Танк Т-72 остается основным по численности танком индийской армии. С 1978 по 2007 годы индийская армия получила в общей сложности 2414 танков семейства Т-72, включая 1108 танков (70 экспортных Т-72 "без буквы", 500 Т-72М и 538 Т-72М1) производства Уральского вагоностроительного завода (УВЗ), импортированных из СССР, и 1306 танков Т-72М1, изготовленных в Индии по лицензии на предприятии Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади близ Мадраса (первые 175 из них были собраны из машинокомплектов, поставленных с УВЗ).

Комментарий bmpd. Тендер по программе FRCV, судя по замышляемому его организаторами масштабу, с весьма высокой степенью вероятности выльется в "сухопутное" повторение многострадального индийского истребительного конкурса MMRCA, и, вероятно, породит массу эпических коллизий.
14.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-72М1
Компании
DRDO
Уралвагонзавод

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
4KOt
285
№1
15.11.2017 15:06
может на Армату рассчитывают? Совместно, как ПАК ФА
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RU
askme
242
№2
15.11.2017 15:30
Производить в Индии... Господа хорошие, на помойке современные вооружения  не производятся. На помойке живут бомжи, там же неподалеку цыгане металлоломом промышляют.... У вас вся страна сейчас - одна сплошная помойка: вонючие города, голодные дикие люди, голодные дети. Ну какая оборонная промышленность? Вы в головах своих порядок наведите вначале. Хозяева помойки не способны, судя по действиям, даже к трезвому анализу ситуации а мире, потеряли чувство реальности, адекватное самовосприятие. В общем, как и с прошлым мегатендером вас поставят раком: либо покупайте, либо не морочьте голову людям. А начните с того, что страну свою приберите, на людей станьте похожи, а не на собрание кучки павлинов-неадекватов при помойке.... Потом детей накормите. Потом обучите их. Затем рот открывайте насчет производства современного высокотехнологичного оружия...
0
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IL
Tornado
246
№3
15.11.2017 16:03
Цитата, q
. У вас вся страна сейчас - одна сплошная помойка: вонючие города, голодные дикие люди, голодные дети. Ну какая оборонная промышленность?

Цитата, q
Уже в который раз Минобороны наступает на те же грабли: выдает чужие записи с тепловизора беспилотника (как правило - американские, или сделанные на американском оборудовании) за свои.

Вспомните совсем недавний случай с Путиным и Оливером Стоуном. Выставили своего гавнокомандующего посмещищем на весь мир.

Вот, казалось бы, ок: у вас нет актуальной записи и вы хотите подсунуть вместо нее запись по другому поводу. Так возьмите свои записи! Чего проще!

Так меньше риска запалиться: ведь эту запись не с чем сравнить и разоблачить подделку. Но - нет! Берут чужую, хозяева видят, что это их запись, тут же сравнивают и разоблачают подделку. Стыдобища!

И все-таки: почему они не берут свои собственные записи? Записи с российских тепловизоров российских же беспилотников? Даже попадаясь в который раз на фальшивке они все равно упорно используют либо записи не своей армии либо вообще - скриншоты компьютерной игры (впрочем тоже сделанной на основе съемок с американских беспилоников).

Единственное, что остается предположить (найдите другое объяснение): у российского Минобороны вообще нет записей с российских тепловизоров российских беспилотников.

А знаете почему? Потому, что нет ни российских тепловизоров, ни российских беспилотников. Ну, то есть, как опытные образцы, а также пластмассовые модельки и компьютерные 3D-презентации - они, разумеется, существуют. Иначе как выбивать из Минфина деньги на госзаказ?

Но вот как реально работающие серийные изделия, поставленные в войска и находящиеся на боевом дежурстве (например, в Сирии) - их нет.

Думаю, что если выясниться, что это именно так, то никто не удивится. Особенно те, кто служил в армии офицерами и понимает о чем я
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1731701680196883&id=100000712037223
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RU
askme
242
№4
15.11.2017 16:26
Ну и? В Израиле тоже много чего нет. Да и везде в мире так. Никто ничего полностью у себя не производит. Чья бы мычала.... Речь шла о другом: о бомжах, о стране-помойке, о порядке, о массовости качественного образования и соответствующем менталитете, об адекватности. Для создания современной оборонной промышленности нужна база в виде определенного уровня общества. Нужен определенный порядок в головах народа, в массе. Люди могут жить и небогато, бедно в какой-то отрезок времени, но с порядком в голове. Только об этом речь. Иначе только болтовня и неадекватные амбиции...

Замечательный пример - Германия и Япония после ВМВ - жили крайне бедно, но с полным порядком внутри и снаружи, поэтому так взлетели. Это - менталитет. Это - крепкая база общества, готового к созданию мощной оборонной промышленности. В Индии такого - нет. И не было никогда. Мешает деградировавшая система замкнутых каст кастового общества, потерявшего духовную основу. А новую не создали. Пока - помойка там повсеместная. Вонючие города, дикие голодные люди в массе. И чего-то там фантазирующие кучки неадекватных павлинов (местная элита) при помойке. Это не метафоры, а реальности Индии...
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RU
ankh-andrej
990
№5
15.11.2017 17:00
Вот пусть обновлённо-облегчённый Абрамс и выигрывает по модульному принципу. А то видите ли их Т-90 не устраивает. Отказываться они собрались. Нашим, пока индусы контракт по FGFA не подпишут даже близко туда не стоит подходить. И будет неприятно, если случиться наоборот и мы начнём торговать технологией Т-14 с этими господами "нам не нравится".
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