Компания Draken International продолжает скупать истребители

Известная американская частная компания Draken International 9 ноября 2017 года сообщила, что приобрела 20 списанных из состава ВВС Испании истребителя французского производства Dassault Mirage F.1M и две учебно-боевые "спарки" Mirage F.1BМ. Это приобретение довело общий парк принадлежащих Draken International боевых и учебно-боевых самолетов до более чем 100 единиц.

Списанные из состава ВВС Испании истребители Dassault Mirage F.1M на хранении в Маестранца (Альбасете), январь 2016 года. На переднем плане истребитель с бортовым номером 14-13 (с) Phil Adkin / www.eurodemobbed.org.uk

Компания Draken International базируется Лейкленде (штат Флорида) и специализируется на предоставлении министерству обороны США (в первую очередь, ВВС, ВМС и корпусу морской пехоты) и другим военным заказчикам услуг по имитации противника в учебных воздушных боях, в качестве воздушных целей и т.д. Свою деятельность Draken International начала в 2011 году с приобретения трех "демилитаризованных" бывших штурмовиков Douglas A-4L Skyhawk, ранее списанных из состава авиации ВМС США, и пяти учебно-тренировочных самолетов Aero L-39 Albatros на коммерческом рынке. Затем в 2012 году компания осуществила крупные приобретения списанных военных самолетов - 29 бывших польских истребителей МиГ-21бис и учебно-боевых самолетов МиГ-21УМ, купленных через польскую частную фирму (были получены в сентябре 2013 года), а также 11 бывших штурмовиков Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk и девяти реактивных учебно-боевых самолетов Aermacchi MB-339CВ, списанных из состава ВВС Новой Зеландии, и находившихся на хранении с 2001 года (были получены компанией весной 2013 года).

К настоящему времени, не считая 22 приобретенных бывших испанских Dassault Mirage F.1M/В, компания Draken International имеет 13 самолетов Douglas A-4К/TA-4K Skyhawk, 21 Aero L-159E ALCA, 9 Aermacchi MB-339CВ, 30 МиГ-21бис и МиГ-21УМ, и шесть Aero L-39 Albatros. Самолеты используются с 12 баз на территории США.

Согласно публикации в журнале "Combat Aircraft", только с декабря 2015 года по июнь 2017 года и только с авиабазы Неллис в ходе предоставления услуг ВВС США самолеты компании Draken International произвели более 2600 вылетов, налетав более 4000 часов.

ВВС Испании в 1996-2001 годах произвели модернизацию 48 своих истребителей Mirage F.1CE/EE в вариант Mirage F.1M (были также аналогичным образом модернизированы четыре "спарки" F.1EDA, переобозначенные в F.1BМ). Самолеты Mirage F.1M были окончательно сняты с вооружения ВВС Испании в феврале 2013 года, после чего находились на хранении на авиабазе Альбасете.

Заметим, что ранее в июле 2017 года другая известная американская частная компания подобного рода деятельности Airborne Tactical Advantage Company (АТАС, ныне контролируется корпорацией Textron) сообщила о прибретении 63 самолетов Mirage F.1B, F.1CT и F.1CR с хранения ВВС Франции (часть этих самолетов АТАС будет использовать только в качестве источника запасных частей).