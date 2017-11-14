Зияющие широты



Арктика.

Источник: Коллаж Андрея Седых Арктика.Источник: Коллаж Андрея Седых

Присутствие России в Арктике не обеспечено ни деньгами, ни законами

В 30-х годах Сталин на одном из совещаний в Кремле провел на карте огромную дугу от Мурманска до мыса Уэлен на Чукотке и сказал: "Это наша национальная территория", напоминает известный полярник Артур Чилингаров.

В соответствии с декретом ЦИК СССР 1926 года государственная граница России замыкалась на Северном полюсе и проходила по линиям долготы до середины Берингова пролива на востоке и до точки сухопутной границы с Норвегией на западе. Дальновидностью Сталина, сберегшего углеводородную кладовую для будущих поколений, можно только восхищаться, чего нельзя сказать о руководстве 90-х. В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, аннулировав таким образом упомянутый декрет ЦИК. Такое решение ельцинской команды выглядит как минимум неоднозначно с моральной, экономической и военной точки зрения. Тем более что США в отличие от России не присоединились к этой конвенции. Свои национальные интересы американцы отстаивают, не обращая внимания на международные нормы, особенно когда те противоречат их интересам. Подпись же нашей страны вызвала шквал притязаний на Арктику. Например, Канада подала в ООН заявку на расширение территории своего арктического шельфа на 1,2 миллиона квадратных километров, рассчитывая получить еще и Северный полюс с кратчайшим воздушным маршрутом между США и Россией. С уменьшением ледового покрова у НАТО появляется возможность наносить удары крылатыми ракетами из акватории Северного Ледовитого океана по всей территории нашей страны, а также использовать сухопутные вооруженные силы в этом регионе. В начале 2000-х Военно-морским министерством США принят специальный "Арктический план действий ВМС", гласящий, что у Соединенных Штатов широкие и фундаментальные интересы в регионе.

“В подготовленном правительством варианте закона Севморпуть определялся как международная транспортная магистраль”

Напряжение в Арктике продолжает нарастать. По словам командующего Северным флотом ВМФ России вице-адмирала Николая Евменова, прозвучавшим на первом заседании Экспертного совета Госдумы по вопросам законодательного развития районов Крайнего Севера, США, Норвегия, Канада и Дания стремятся в кратчайшие сроки зарезервировать за собой максимум прав. Возможность защиты своих интересов средствами вооруженной борьбы рассматривается ими как составная часть общей арктической политики. Зачастую более настойчиво, чем традиционные игроки, в регион к его ресурсам и транспортным магистралям рвутся экономически развитые страны, не имеющие непосредственного выхода к приполярной области: Япония, Китай, Южная Корея. С 2004 года функционирует так называемый Азиатский форум полярных исследований. В нем участвуют КНР, Япония, Южная Корея, Таиланд и Малайзия. Китайский ледокол "Сюэлун" ("Снежный дракон") прошел по Северному морскому пути. На 2019 год запланирован дрейф международной станции на немецком ледоколе. Пока научное сотрудничество государств по исследованию Арктики носит дружественный характер. Однако при определенных условиях это не исключает и конкуренции.

Николай Евменов указывает, что список притязаний государств Азиатского форума и НАТО к Арктике достаточно широк. Основные позиции – воспрепятствовать России в ее желании расширить границы суверенного континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, придать международный статус Севморпути, противодействовать нам в освоении месторождений нефти и газа, а самим беспрепятственно разрабатывать ресурсы Арктики, а также усилить военную активность НАТО в регионе. "Действия приарктических и других государств по оказанию политического давления на Россию, а также наращивание экономического и военного присутствия в Арктике объективно требуют от нас мер по защите национальных интересов", – резюмирует командующий Северным флотом.

Айсберг, затертый бумагами

Возникает вопрос: насколько адекватны меры законодательного обеспечения противодействия этому давлению? Возможно ли повторение глупости, совершенной в 1997 году? Вопрос не настолько нелеп, как может показаться. Крайнего Севера и Арктики касается более 500 российских законодательных и нормативных актов. Они нередко взаимоисключающи, считает Артур Чилингаров.

В этой неразберихе лишь несколько законов остаются адекватными современным условиям. Все они были приняты после 2008 года.В перечень входит и госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года", срок реализации которой продлен до 2025-го. Основополагающим документом, определяющим нашу политику в Мировом океане, является "Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года". Она определяет шесть главных региональных направлений, в том числе и арктическое. В развитие положений доктрины издан президентский указ № 327 "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года". Большая же часть подобных документов требует экспертизы на соответствие современным условиям.

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В результате неразберихи в законах на неопределенное время задерживается завершение строительства ледокола "Арктика". Причина в том, что "Кирoв-Энергомаш" не может поставить паротурбинную установку изготовителю ледокола – ЦКБ "Айсберг". "Серьезной проблемой является изменение законодательства в части проведения закупочных кампаний", – объяснил причину срыва сроков поставки установки главный конструктор ЦКБ Александр Рыжков.

До сих пор не утверждена концепция системы космической связи, обеспечивающей предприятия и воинские части, находящиеся в высокоширотной зоне. Объявлять тендер пока не планируется, заявил руководитель Федерального агентства связи (Россвязь) Олег Духовницкий. Ранее его зам Игорь Чурсин говорил, что сегодня с помощью спутников связи на геостационарной орбите Арктический регион и Севморпуть прикрыты "на грани фола".

По словам Евменова, Минприроды России в прошлом году подготовило проекты комплексного управления природопользованием в арктических морях (включая российскую часть Баренцева), а также федерального закона "О морском (акваториальном) планировании". Предполагаются экологические ограничения деятельности в различных областях, в том числе в военной, а также изменение режима функционирования Севморпути, смещение его маршрута севернее архипелага Новая Земля. Законопроект подготовлен на основе совместных российско-норвежских разработок. Главная цель – обеспечение хозяйственной деятельности в прибрежной акватории. "Данная цель недостижима без гарантий военной безопасности Российской Федерации в Арктической зоне, однако вопросы, с этим связанные, в проект почему-то не включены", – предупреждает Евменов.

Стратегии дилетантов

Обеспечение безопасности северных рубежей России, может быть, даже в большей степени, чем экономические резоны, определяет нынешний интерес к арктической теме. Проводятся учения, в том числе высадка десанта на Северный полюс. На Новосибирских островах создается военная база. Восстанавливается инфраструктура Севморпути.

“Почти 200 тысяч семей северян стоят в очереди на получение жилищных субсидий для того, чтобы уехать”

К счастью, удалось предотвратить законодательное преступление, в сравнении с которым ратификация Конвенции ООН по морскому праву 1997 года показалась бы детской шалостью. В первоначальном варианте, подготовленном правительством, Севморпуть определялся как международная транспортная магистраль. К счастью, нашлись силы, которые настояли на том, что СМП – исторически сложившаяся транспортная коммуникация России в Арктике.

По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, в последнее годы удалось придать статус оперативно-стратегического командования Северному флоту ВМФ России. "Таким образом, появился хозяин, который за все отвечает, все координирует", – сказал генерал на заседании Экспертного совета. Шаманов считает необходимым прилагать больше усилий по защите интересов России на дипломатическом уровне и активно участвовать в работе международных организаций. Участие в договорах и соглашениях расширяет наши возможности, когда они отвечают национальным интересам. Например, комиссия ООН признала правомерность российской заявки на континентальный шельф Охотского моря, теперь оно фактически стало для России внутренним.

Вместе с тем северные границы не будут на замке, если не создать надежные тылы. А они определяются социально-экономическим развитием региона. По словам Валерия Бабкина, директора Международного института проблем химизации современной экономики, дела обстоят из рук вон плохо. Например, на Сахалине на основе Соглашения о разделе продукции действуют крупные компании с участием иностранного капитала. "Но в результате их деятельности Сахалин не получил практически ничего, – считает ученый. – В России существует 45 стратегий и ни одна из них не выполняется. Почему за их разработку берутся люди, никогда этому не учившиеся и очень плохо понимающие, что нужно делать?". Существует мнение, что с начала 90-х все лучшие специалисты привлекаются в коммерческие структуры и, дескать, подготовка качественных стратегий и законов отдана на откуп дилетантам. Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов академик Евгений Каблов не устает повторять с самых высоких трибун: "Необходимо срочно и резко изменить роль и статус РАН, вернуть те права, которые были всегда. Именно академия должна давать окончательное заключение о научной обоснованности, технологической реализуемости любого крупного государственного проекта".

Великий северный исход

Как восстановить инфраструктуру Крайнего Севера, если оттуда бегут люди? По информации председателя Комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова, более четверти ныне работающих на Севере пытаются переселиться в другие регионы России, и людей можно понять. Минимальная зарплата в России установлена в размере 7800 рублей для всех регионов, а прожиточный уровень на севере и на юге совершенно разный. Нет реальных северных надбавок. Да и другие гарантии представлены большей частью на бумаге. Почти 200 тысяч семей северян стоят в очереди на получение субсидий для того, чтобы уехать "на материк". Многие ждут от государства жилищный сертификат больше 20 лет. Почти восемь тысяч человек из них старше 80 лет. По словам губернатора Мурманской области Марины Ковтун, на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция сближения регионального и среднероссийского размеров заработной платы. Если в 2003 году разрыв был в 1,6 раза, то в 2016-м – в 1,3. "Сегодня преимуществ жизни на Севере фактически нет, поэтому основным фактором снижения численности населения Мурманской области становится миграционный отток. Смею предположить, это не только у нас, но и на других территориях Арктической зоны", – заявила Марина Ковтун.

В последние годы происходит экономический и цивилизационный поворот России с Запада на Восток. По меткому замечанию Марии Ковтун, этот процесс сопровождается перетягиванием одеяла с Крайнего Севера, что незаслуженно снижает внимание к очень выгодным проектам на Севере, в частности в Мурманской области. В первую очередь упреки губернатора относятся к "Газпрому", который откладывает в долгий ящик планы по газификации области. "Конкурентное преимущество Мурманской области – широкие экспортные возможности. Наш регион имеет свободный, ничем не ограниченный выход в Мировой океан, и размещение у нас производств по сжижению природного газа могло бы обеспечить гораздо более существенные объемы экспорта, нежели планирующиеся сегодня к созданию мощностей на Балтике", – считает Марина Ковтун.

Алексей Казаков

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 44 (708) за 15 ноября 2017 года