Боеготовые отставники



Конференция Союза ветеранов Войск ПВО.

Источник: cmaf.ru Конференция Союза ветеранов Войск ПВО.Источник: cmaf.ru

Ветераны войск ПВО хотят активнее участвовать в строительстве ВКС

В Центральном музее Вооруженных Сил РФ состоялась внеочередная конференция Союза ветеранов Войск ПВО, на которую прибыли делегаты более чем из 30 регионов. В ее работе принял участие командующий 1-й армией ПВО-ПРО (ОсН) ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин. С докладом выступил председатель президиума Объединенного совета Союза ветеранов Войск ПВО, доктор военных наук генерал-полковник Анатолий Хюпенен.

"Много лет нынешние ветераны Войск ПВО готовились к сражениям с боевым современным оружием в руках. Но сегодня наше оружие – это слово, – напомнил Анатолий Хюпенен. – Слово на митингах, с трибуны, в книгах, на радио, телевидении". Ветеранское движение – активная общественная сила. Она способна содействовать более оперативному решению многих проблем. Основная цель движения – забота о ветеранах Вооруженных Сил, обеспечение их достойного положения в обществе. Среди других задач – усиление военно-патриотической работы с молодежью, взаимодействие со СМИ в пропаганде службы в армии, работа в воинских частях, передача опыта молодым офицерам.

Руководство союза обеспечивает внимательное отношение руководства Минобороны к предложениям ветеранов по насущным вопросам развития Воздушно-космических сил. Формы и методы работы в этом направлении самые разнообразные. Проводились личные встречи членов президиума с руководящим составом МО РФ. В частности, были высказаны предложения по использованию Войск ПВО в новой системе ВКО и необходимости сохранения Военной командной академии им. Г. К. Жукова. В результате создана рабочая группа представителей Центрального аппарата МО по решению этих вопросов. А академия сохранилась и включилась в активную подготовку офицеров ПВО-ПРО ВКС.

Члены президиума принимали активное участие в работе государственных институтов: в слушаниях в Государственной думе, Общественном совете при президенте РФ, других структурах. Выработать научно обоснованные решения помогают выступления в прессе таких экспертов, как Александр Горьков, Юрий Соловьев и другие. Конечно, использовалась и такая традиционная форма работы, как письменные обращения ветеранов к военно-политическому руководству государства и командному составу МО РФ, Генштаба ВС РФ.

Но сегодня очень важно работать непосредственно в воинских частях. Общаться с командованием, участвовать в совещаниях и учениях, бывать на армейских состязаниях и культурных мероприятиях. По приглашению главкома ВКС председатель Совета Союза ветеранов Войск ПВО и его заместители присутствовали на заседаниях Военного совета, где рассматривались вопросы боевой готовности частей и подразделений, содержания ВВТ, профессионализма.

Особую тревогу вызывает тот факт, что формированию ВКС сопутствуют проблемы, связанные со структурой, системой управления, созданием нового современного оружия и оборудования. Промедление в решении данного вопроса грозит самыми серьезными последствиями для обороноспособности государства. Однако порой верх берут узковедомственные интересы ряда руководителей, но отнюдь не научно обоснованные решения, опирающиеся на исторический опыт строительства Вооруженных Сил.

В Союзе ветеранов Войск ПВО действует комиссия по координации работы с органами власти, в составе которой признанные ученые в области ВКС – генерал-полковник Юрий Соловьев, генерал-лейтенант Сергей Разыграев, генерал-лейтенант Юрий Бондарев. Все они занимают руководящие должности на предприятиях ОПК, своей целенаправленной работой повышают авторитет Союза ветеранов Войск ПВО. Члены комиссии не раз принимали участие в постановке на боевое дежурство ЗРС на полигоне Капустин Яр, в совместных маневрах "Боевое содружество", в тактических учениях 6-й армии ВВС и ПВО и 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) в 2017 году.

К сожалению, ныне у молодежи почти нет социальных лифтов, она бежит за границу, при этом не компенсируя расходов на бесплатное воспитание, лечение, образование. В СМИ искаженно показываются армия и полиция (пьянки, грубость, распущенность, поверхностное исполнение обязанностей). Уже много лет жуликов на экранах телевизоров ловит некто Ковальчук, а в армии порядок наводит прапорщик из фильма "Солдаты". Медицина, лекарства, образование стали заоблачно дороги, лечение зачастую платное. Военные санатории вышли из-под контроля государства и заколачивают деньги. Пенсии не соответствуют реальному прожиточному минимуму.

На конференции сформулированы основные направления работы союза. В частности, необходимо добиваться улучшения состояния военных городков, открытия военных кафедр в высших профильных учебных заведениях, названия улицы в Москве в честь 6-го авиационного корпуса, а также уточнить приказ министра обороны № 5, в котором конкретно определить где, кому и как хоронить ветеранов Вооруженных Сил. Кроме того, для всех ветеранов военной службы, достигших возраста 75 лет, отменить понижающий коэффициент, применяемый в соответствии с законом о пенсионном обеспечении, чтобы люди получали заслуженное полностью.

Конференция завершилась награждениями. Среди отмеченных обозреватель "ВПК" Олег Фаличев. Ему вручен нагрудный знак "Ветеран – Войска ПВО страны".

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 44 (708) за 15 ноября 2017 года