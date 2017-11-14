Неоткрытые острова



Выгрузка одного из пяти полученных индонезийской армией из Италии гусеничных амфибийных бронетранспортеров M113 Arisgator.

Источник: ic.pics.livejournal.com Выгрузка одного из пяти полученных индонезийской армией из Италии гусеничных амфибийных бронетранспортеров M113 Arisgator.Источник: ic.pics.livejournal.com

Индонезия нуждается в тотальном перевооружении, но закупает новые образцы поштучно

Индонезия – крупнейшая в мире островная страна. Ее ВС ориентированы как на борьбу с многочисленными сепаратистскими движениями, так и на возможную классическую войну с неопределенным кругом потенциальных противников.

Индонезийская армия достаточно архаична, хотя руководство страны делает попытки ее модернизации за счет закупок техники и у собственного ВПК, и у основных мировых производителей оружия.

Без десанта никуда

У сухопутных войск весьма сложная структура, обусловленная географией. Основу составляют 12 командований военных районов. В их составе 9 пехотных бригад и многочисленные отдельные батальоны.

“Необходимо строительство полноценной наземной ПВО, причем с приобретением ЗРК и ЗРС во всем диапазоне высот и дальностей”

Командование стратегических резервов считается наиболее сильным компонентом ВС и включает 1-ю пехотную (в ее составе – 13-я пехотная и 17-я воздушно-десантная бригады, 2-й артиллерийский полк) и 2-ю (6, 9-я пехотные, 18-я воздушно-десантная бригады, 1-й артиллерийский полк) дивизии, 3-ю воздушно-десантную бригаду. В командовании ССО – 5 групп (полков) ССО (1 и 2-я парашютные, 3-я разведывательная, 4-я учебная, 5-я контртеррористическая). Командование армейской авиации объединяет 11, 21, 31-ю эскадрильи.

Танковый парк насчитывает 103 современных немецких "Леопарда-2А4", а также около 400 устаревших легких машин – 275 французских АМХ-13, 15 советских ПТ-76, 80 английских "Скорпионов". В числе 164 БРМ – 18 французских VBL, английские "Ферреты" и "Саладины" (55 и 69 соответственно), 22 новейшие южнокорейские БМТВ "Тарантул". Есть 50 немецких БМП "Мардер-1А3". В парке БТР, включающем 900 единиц, больше всего собственных "Пансер" – 278, французских AMX-VCI – 202, американских V-150 и М113 – 200 и 95, представлены и советские БТР-40 (40 штук), БТР-50ПК (34).

Первыми САУ в индонезийской армии стали 37 новейших колесных французских "Цезарь", также имеется 18 американских М109А4. Буксируемые орудия: 144 горных югославских М48, 54 южнокорейских КН-178, до 133 американских М101, 50 итальянских М-56, 5 сингапурских FH-88, 36 южнокорейских КН-179. РСЗО – 50 собственных NDL-40, 36 бразильских "Астрос-2". Минометов – более 900. Имеется значительное число советских и российских ПТРК ("Малютка", "Конкурс", "Метис"), а также 100 старых французских "Милан".

В войсковой ПВО 51 английский ЗРК "Рапира", 45 шведских RBS-70, 8 китайских TD-2000В (ПЗРК QW-4 на шасси БТР ZBD-05), 2 польских системы "Кобра" с ЗУР "Попрад", китайские ПЗРК QW-3, около 500 зенитных орудий.

В составе армейской авиации более 10 легких самолетов (1 английский BN-2A, до 7 испанских C-212, 1 канадский DHC-5, до 3 американских "Цессна-310"), 5 новейших российских Ми-35П, около 100 многоцелевых и транспортных вертолетов (до 36 "Белл-412", до 17 Ми-17В5, до 14 "Белл-205", до 19 Во-105, 2 ЕС120В, до 13 "Хьюз-300С", 1 AS550).

ВВС включают командования: 1-е (Западное) и 2-е (Восточное) оперативные, ПВО, МТО, учебное, а также корпус особого назначения, в составе которого 1-е парашютное диверсионно-десантное крыло, 3-е учебное крыло, 90-й отряд по борьбе с терроризмом и воздушным пиратством.

На вооружении – 5 российских Cу-27 (2 CК, 3 СКМ) и 11 новейших истребителей-бомбардировщиков Су-30МК (из них 9 МК2), 26 американских F-16 (7 А, 2 В, 12 С, 5 D) и 11 устаревших F-5 (7 E, 4 F), 15 бразильских легких штурмовиков ЕМВ-314. При размерах территории страны и разбросанности островов столь незначительное число боевых самолетов не отвечает даже минимальным потребностям.

Имеется 4 морских разведчика (3 "Боинг-737", 1 собственный CN-235M-220MPA) и 2 заправщика (американские КС-130В). Транспортные самолеты в основном из США. Это 19 С-130 (до 6 В, 13 Н), по 7 "Цессна-180" и CN-235-110, до 5 "Цессна-401" и "Цессна-207", по 4 L-100-30 и "Боинг-737" и др., а также испанские C-295M и C-2124 (9 и 7), 4 голландских F-28, до 2 швейцарских РС-6. Учебные самолеты: до 29 швейцарских AS-202, до 32 английских "Хок" (до 7 Мk109, до 25 Мk209, последние также используются в качестве легких штурмовиков), 24 немецких Grob-120ТР-А, южнокорейские KT-1B (16 единиц) и T-50 (15), 17 итальянских SF-260, до 15 американских Т-34С.

Вертолеты: до 11 американских "Белл-47" и европейские ЕС120В (12), AS332 (11-12), SA330 (до 7). Последние две модели выпускались по французским лицензиям в самой Индонезии.

ВМС обеспечены собственной судостроительной базой. Кроме того, значительное число кораблей Индонезия получает из бывшей метрополии – Голландии.

В составе ВМС имеются немецкие ПЛ "Чакра" (проекта 209/1300 – 2 штуки). Подлодка типа "Нагапаса" (проекта 209/1400) пока в единственном числе, но в Республике Корея по германской лицензии строятся еще две такие же.

На вооружении – 6 фрегатов "Ахмад Яни" (голландские типа "Ван Спейк", один из кораблей оснащен УВП с новейшими российскими ПКР "Яхонт"), 3 "Фатахиллах" (также голландской постройки), 1 "Хаджар Девантара" (югославский, используется как учебный), 1 "Мартадината" (голландский проект "Сигма", ожидается еще один). Корветы представлены 4 новейшими кораблями голландской постройки: "Дипонегоро", 15 "Капитан Патимура" (бывшие корабли ВМС ГДР типа "Пархим"), 3 "Бун Томо" (английской постройки, предназначались для ВМС Брунея). Ракетные катера: 4 "Мандау" южнокорейской постройки, 2 "Пандронг", 4 "Тодак", 8 "Кларит" (KCR-40), 3 "Сампари" (KCR-60). Последние 4 типа собственной постройки.

Имеется 12 тральщиков: 1 "Пулау Рани" (старый советский проекта 254), 2 "Пулау Ренгат" (голландские "Трипартит"), 9 "Пулау Рот" ("Кондор" из состава ВМС ГДР).

Десантные силы ВМС включают 4 ДТД "Макассар" южнокорейской постройки, 3–4 ТДК "Телук Лангса" (старые американские LST), 6 ТДК "Телук Пенью" (американские "Такома"), 11 ТДК "Телук Гилиманук" (проекта 108 из состава ВМС ГДР, еще 2 такие же используются как корабли снабжения), 1 ТДК "Телук Бинтуни". Строятся еще 3 ТДК "Телук Бинтуни". Имеется 54 десантных катера различных типов.

Морская авиация включает до 26 базовых патрульных (3 CN-235MPA, до 23 австралийских N-22) и до 40 транспортных самолетов (австралийских, американских и французских), порядка 30 вертолетов (до 10 "Белл-412", до 3 NAS322L, 1 AS365N3, 3 EC120B, до 16 Bo-105).

В составе морской пехоты – 1 и 2-я группы (1 и 2-я бригады с усилением танковых и артиллерийских полков и отдельных батальонов) и 3-я бригада. Вооружение в основном советского и российского производства. Это 35 плавающих танков ПТ-76, 10 БРДМ-1, 110 БМП (34 французских АМХ-10Р, 22 БМП-2, 54 БМП-3Ф), 97 БТР (12 российских БТР-80А, 4 украинских БТР-4М, 66 советских БТР-50П, 15 американских LVTP-7A1), до 95 буксируемых орудий (20 французских LG1 и до 75 советских M-30), 17 чешских РСЗО RM-70 и 4 китайских Туре 90В, 61 зенитное орудие (5 шведских L/60 и L/70, 56 советских С-60).

"Тигру" не выжить

Индонезия имеет уникальное географическое положение. При огромной территории она расположена только на островах, обладает еще большей акваторией и 240-миллионным населением. При этом внутри страны масса латентных внутренних конфликтов, регулярно переходящих в открытую форму, например сепаратизм в провинции Ачех. Кроме того, страна находится в крайне нестабильном регионе, где возможны самые разнообразные конфликты между государствами и их коалициями.

Вышеописанные особенности предъявляют очень сложные требования к ВС Индонезии. Необходимо, с одной стороны, на всех основных островах постоянно держать достаточно крупные группировки сухопутных войск, с другой – иметь значительные мобильные силы для их оперативной поддержки при необходимости. Понятно, что мобильность обеспечивается только большим парком военно-транспортной авиации и значительными десантными силами ВМС. Для обеспечения их действий, а также для защиты территории и акватории, имеющих огромные размеры и протяженность, необходимы очень сильные ВВС и флот.

Формально ВС Индонезии внушительны. Но на данный момент они категорически не отвечают изложенным выше требованиям. Сухопутные войска и ВМС нуждаются в значительном увеличении численности личного состава и тотальном перевооружении, а ВВС необходимо создавать почти с нуля.

Разумеется, в первую очередь Индонезии необходимы истребители большой дальности. Идеальный вариант – Су-35С, ведь ВВС уже эксплуатируют его "ближайших родственников" – Су-27 и Су-30. Джакарта официально заявила о намерении приобрести 11 Су-35С, осталось лишь изыскать на это средства. Есть информация, что договор, предусматривающий по контракту на поставку Су-35 частично бартерный расчет, будет подписан до конца года (https://www.vpk-news.ru/news/39789).

Велики потребности Индонезии в ударных вертолетах. Проще всего продолжать закупки Ми-35П, хотя очень сильным конкурентом является "Апач". Европейский "Тигр" вряд ли может с ними бороться.

Необходимо строительство в Индонезии полноценной наземной ПВО, причем требуется приобретение ЗРК и ЗРС во всем диапазоне высот и дальностей. Полный их спектр (ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор" и "Бук", ЗРС С-300 разных модификаций) может предоставить только Россия. У США есть ЗРС "Пэтриот", но нет ЗРК малой и средней дальности, в Европе обратная ситуация. Естественно, разумнее строить систему, разработанную и поставленную одной страной, чем собирать разные ЗРК по миру. Однако Индонезия в ближайшее время, по-видимому, будет закупать норвежские NASAMS.

Самая большая неопределенность – запросы руководства Индонезии. Во-первых, неясно, каковы его финансовые ресурсы. У страны были очень большие доходы от экспорта нефти, правда, и расходы на различные цели тоже весьма велики, а углеводороды теперь отнюдь не так дороги, как всего четыре года назад. Во-вторых, похоже, нет внятной концепции военного строительства. Нынешние закупки носят несколько хаотичный характер с точки зрения подбора типов. Главное же – непонятно, почему новая техника (за исключением танков) приобретается столь малыми партиями, что зачастую лишает поставки всякого смысла. Эти крохи не позволяют войскам решать реальные боевые задачи, зато делают потерю даже одной единицы крайне болезненной с военной, финансовой и психологической точки зрения.

Но в любом случае индонезийский рынок вооружений по всем описанным выше причинам очень привлекателен и борьба за него между всеми основными экспортерами боевой техники в ближайшее время будет неизбежно ужесточаться.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 44 (708) за 15 ноября 2017 года