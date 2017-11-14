Хуже, чем на "Потемкине"



Эсминец "Джон Маккейн".

Источник: static.riafan.ru Эсминец "Джон Маккейн".Источник: static.riafan.ru

Американские моряки молят бога, чтобы Вашингтон не вступил в войну

Этой осенью подал в отставку командующий ТОФ США адмирал Скотт Свифт. По его словам, решение связано с тем, что руководитель военно-морскими операциями Соединенных Штатов Джон Ричардсон уведомил подчиненного об отсутствии перспектив продвижения по службе. Не исключено, что непосредственный начальник командующего пришел к такому заключению, как только вскрылись безобразия на ТОФ.

21 августа эсминец "Джон Маккейн", следуя Малаккским проливом, столкнулся с танкером. 17 июня возле японской базы "Сидзуока" другой корабль того же класса – "Фицджеральд" угодил под филиппинский контейнеровоз. Погибли 17 моряков.

Флот, который построил свифт

“Первой женщине-командиру ракетного крейсера припомнили постоянные оскорбления подчиненных, ненормативную лексику и даже мордобой”

Уже эти факты наводят на мысль, что вовсе не отсутствие перспектив продвижения по службе стало поводом для увольнения с флота такого ревностного служаки, как Скотт Свифт. А чего стоит шумиха в прессе, поднятая крейсером "Шайло". Его экипаж пожаловался на невыносимые условия службы и дурное обращение со стороны командования. По словам матросов, они испытывают моральное и физическое истощение, задумываются о самоубийстве и молят Бога, чтобы Вашингтон не вступил в войну с КНДР, иначе флот распишется в полной небоеспособности. Американское специализированное издание Navy Times приводит высказывания доведенных до отчаяния военнослужащих. "Что-то ужасное случится, и это лишь вопрос времени", – предупреждает один. "Наш корабль – плавучая тюрьма", – отмечает другой. "Я молюсь, чтобы нам никогда не пришлось сбивать северокорейскую ракету, потому что тогда вся наша неэффективность выйдет наружу", – сетует третий.

Это оценки из анонимных опросов об атмосфере на крейсере, который до недавнего времени находился под командованием адмирала Адама Эйкока. Корабль, базирующийся в Японии, представляет собой ключевой элемент тихоокеанской миссии ВМС США, призванной "сдерживать КНДР и противостоять усиливающимся флотам России и Китая", иронизирует Navy Times. И подобные комментарии, по информации издания, далеко не уникальны. Каждый опрос насчитывает сотни страниц, на которых члены экипажа рассказывают о не справляющихся со своими обязанностями офицерах, отчаянии и опасениях за жизнь из-за недостаточного внимания к ремонту корабля, физическом истощении, желании покончить с собой. Таковы суровые будни 7-го флота США. "Все это напоминает гонку, которая должна выяснить, что сломается раньше: корабль или команда", – констатирует один из членов экипажа "Шайло".

Карцер тоже каюта

В опросах одним из главных виновников называется адмирал Эйкок. Матросы боялись его, потому что за малейшую промашку им грозил корабельный карцер. Даже офицеры "были так напуганы, что не могли принимать самостоятельных решений". Непосредственным начальником Эйкока в 70-м оперативном соединении был контр-адмирал Чарльз Уильямс, в сентябре отправленный в отставку.

Надзорные органы давно предупреждали о кризисе на флоте, но проблемы привлекли общественное внимание только после ЧП с эсминцами "Фицджеральд" и "Джон Маккейн". Примечательно, пишет Navy Times, что один из респондентов обозначил главную проблему так: "Члены экипажа, особенно руководство, измотаны, подавлены и истощены, поэтому они не могут действовать эффективно".

О "Шайло" заговорили летом этого года, когда на корабле пропал матрос Питер Мимс. После его исчезновения моряки связались с Navy Times и выразили обеспокоенность по поводу обстановки на крейсере, квалификации его командования и положения экипажа. Издание на основании закона о свободном доступе к информации подало заявку на предоставление результатов последних исследований о моральном состоянии матросов. Капитан первого ранга в отставке Рик Хоффман, командовавший фрегатом "Де Верт" и крейсером "Хью Сити", признался, что он в шоке от разделов доклада, где говорится об адмирале Эйкоке и его стиле руководства. "Сверхурочные работы, отсутствие общения и связи, мелочные придирки, недостатки в системе командования. Экипаж доводили до изнурения, и конца этому не было видно". Опросы показывают, что ВМС не сделали никаких выводов из прежних случаев отвратительного командования, заявил капитан первого ранга в отставке Ян ван Толь, который во время службы командовал несколькими боевыми кораблями, в том числе из состава сил передового базирования 7-го флота, дислоцированных в Японии.

Избиты капитаном в юбке

В США вспоминают случай с капитаном первого ранга Холли Граф. Кстати, крейсер "Каупенс" под ее командованием в мае 2009 года посетил с дружественным визитом Владивосток – нашу главную ВМБ на Тихом океане.

Потомственная морячка, выпускница военно-морской академии США была с позором изгнана с флота за жестокое обращение с экипажем.

Официальным поводом стала погоня крейсера "Каупенс" за эсминцем "Фицджеральд". Эта история, имевшая место в конце 2009 года, едва не закончилась столкновением кораблей. Граф запретила команде дать аварийный сигнал, когда расстояние до эсминца было менее 100 метров, чем подвергла свой экипаж смертельному риску. При увольнении капитану припомнили постоянное унижение и оскорбление подчиненных, использование ненормативной лексики и даже мордобой. А Холли Граф, первая женщина-командир ракетного крейсера, естественно, доказывала, что всего лишь стремилась поддерживать на корабле дисциплину и боеготовность.

Случаи увольнения командиров кораблей и подводных лодок на ТОФ США с формулировкой "За действия, несовместимые с их служебным положением и порочащие звание офицера" не всегда получают огласку, но совершенно очевидно, что они нередки, а ситуация с крейсером "Шайло" типична для всего 7-го флота.

Анатолий Иванько, директор Центра анализа геополитики, войн и военной истории

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 44 (708) за 15 ноября 2017 года