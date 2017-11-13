Сгоревшая камера сняла эффектные кадры на испытаниях робота "Проход-1"



Робот-сапер "Проход-1".

Источник: rg.ru Робот-сапер "Проход-1".Источник: rg.ru

В интернете появилось видео испытаний российского робота-сапера "Проход-1", не имеющего аналогов

За действиями робота на полигоне наблюдала съемочная группа телеканала "Звезда". Во время съемок на минном поле робот не пострадал, но при испытаниях сгорела незащищенная видеокамера журналистов, установленная на броне. Впрочем, она работала до конца и на уцелевшей флешке остались уникальные кадры.

Бронированный сапер "Проход-1" создан на базе танка Т-90 и снабжен специальным тралом, позволяющим ликвидировать противопехотные и противотанковые мины. Он имеет на вооружении крупнокалиберный пулемет "Корд", с помощью которого можно уничтожать воздушные цели, живую силу и легкобронированную технику противника. Также "Корд" позволяет с безопасного расстояния расстреливать обнаруженные мины, что было наглядно продемонстрировано на полигоне.

Особенность "Прохода-1" заключается в том, что до минного поля эта техника может доехать под управлением механика-водителя, а затем преодолеть опасный участок самостоятельно, в беспилотном режиме.

Машиной из укрытия дистанционно управляют два оператора: один ведет технику, другой наблюдает за обстановкой на поле боя и стреляет из пулемета. Как показали испытания, робот-танк с тяжелым тралом способен при этом развивать скорость более 30 километров в час.

Кстати, при необходимости "Проход-1" может действовать и вовсе без участия человека. Если задать ему маршрут на электронной карте местности, робот пройдет намеченную дистанцию без команд оператора в полностью автоматическом режиме, а затем вернется назад по тому же маршруту.

Руслан Мельников