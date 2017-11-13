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Сирийский опыт: ВС РФ получили первую партию бронебульдозеров

14.11.2017 Российская газета 369 0
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Бульдозер Б12
Бульдозер Б12.
Источник: Алексей Моисеев

В инженерные подразделения Российской армии поступила первая партия бронированных бульдозеров, разработанных и выпущенных на Челябинском тракторном заводе (ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). По имеющейся информации, личный состав в ближайшее время начнет ее освоение.

При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт. В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что кроме инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси существует острая необходимость обеспечить войска простыми и дешевыми бульдозерами, которые для защиты личного состава оборудовали броней.

Бульдозер Б12.
Источник: Алексей Моисеев

В условиях Сирии такие машины встречаются очень часто, причем на всех участках фронта борьбы с международным терроризмом.

Учитывая опыт военных конфликтов, российские оборонщики также занялись созданием подобной техники. Челябинский тракторный завод предложил вариант "панцирного" бульдозера Б12. Машина получила бронированную капсулу рабочего места водителя, защищенный капот и бак с топливом.

Благодаря этим нововведениям, гусеничной машине не страшны пули и осколки. Это позволит существенно снизить потери личного состава и более эффективно выполнять боевые задачи.

Бульдозер Б12.
Источник: Алексей Моисеев

Алексей Моисеев
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК

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