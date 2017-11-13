Сирийский опыт: ВС РФ получили первую партию бронебульдозеров
|
|
Бульдозер Б12.
Источник: Алексей Моисеев
В инженерные подразделения Российской армии поступила первая партия бронированных бульдозеров, разработанных и выпущенных на Челябинском тракторном заводе (ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). По имеющейся информации, личный состав в ближайшее время начнет ее освоение.
При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт. В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что кроме инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси существует острая необходимость обеспечить войска простыми и дешевыми бульдозерами, которые для защиты личного состава оборудовали броней.
|Бульдозер Б12.
|Источник: Алексей Моисеев
В условиях Сирии такие машины встречаются очень часто, причем на всех участках фронта борьбы с международным терроризмом.
Учитывая опыт военных конфликтов, российские оборонщики также занялись созданием подобной техники. Челябинский тракторный завод предложил вариант "панцирного" бульдозера Б12. Машина получила бронированную капсулу рабочего места водителя, защищенный капот и бак с топливом.
Благодаря этим нововведениям, гусеничной машине не страшны пули и осколки. Это позволит существенно снизить потери личного состава и более эффективно выполнять боевые задачи.
|Бульдозер Б12.
|Источник: Алексей Моисеев
Алексей Моисеев
|
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.10.2017 Бронебульдозеры для МО РФ начали делать на ЧТЗ
11.09.2017 "Терминатор" нарасхват
12.07.2017 "Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
03.07.2017 Уралвагонзавод построит бульдозеры для Минобороны
21.06.2017 Уралвагонзавод наращивает выпуск гражданской продукции
03.05.2017 Танк в помощь — часть II
16.11.2016 Уралвагонзавод хочет быть более гражданским
09.09.2016 Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"