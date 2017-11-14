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ВВС ОАЭ модернизируют 80 истребителей F-16E/F Блок.60

14.11.2017 ЦАМТО 340 2
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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС ОАЭ.
Источник: en.wikipedia

ЦАМТО, 13 ноября. Как сообщил 12 ноября в ходе пресс-конференции на салоне Dubai Airshow 2017 представитель ВС ОАЭ генерал-майор Абдулла Аль Сайед Аль Хашеми, Эмираты подписали с Lockheed Martin соглашение о модернизации 80 истребителей F-16E/F Блок.60.

Стоимость контракта оценивается 6 млрд. дирхамов (1,63 млрд. долл.).

По информации Ainonline.com, контракт включает поставку запчастей, обслуживание и модернизацию самолетов, включая интеграцию нового процессора. Объединенные Арабские Эмираты получили истребители F-16E/F Блок.60 в 2004 году. Они оборудованы РЛС APG-80 с АФАР, конформными топливными баками, интегрированной системой РЭБ.

Кроме того, как сообщает Reuters, на выставке объявлено о подписании других контрактов, включая соглашение на поставку ВС ОАЭ авиабомб BLU-109 стоимостью 66 млн. дирхамов с американской OTNA Inc., а также договор об обеспечении защиты военных систем связи стоимостью 35 млн. дирхамов с Thales Communications and Security SAS.

В числе других контрактов, объявленных в ходе авиасалона: соглашения с Abu Dhabi Aviation Co. (ADAC) на обслуживание и обучение пилотов на вертолетах AW-139 и поддержку авиаперевозок, с Insitu на обслуживание ранее поставленных БЛА "СканИгл", с Leonardo на модернизацию вертолетов AB-139 VIP. Также было объявлено, что Объединенные Арабские Эмираты интересуются закупкой истребителей пятого поколения.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Продукция
AW-139
F-16
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
Thales
Проекты
АФАР
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1224
№1
14.11.2017 02:27
Красиво жить не запретишь...
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RU
Сергей-82
10695
№2
14.11.2017 11:18
Цитата, q
Эмираты подписали с Lockheed Martin соглашение о модернизации 80 истребителей F-16E/F Блок.60.
Там вроде были потери 2-3 самолета.
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