ВВС ОАЭ модернизируют 80 истребителей F-16E/F Блок.60



Истребитель F-16 ВВС ОАЭ.

Источник: en.wikipedia Истребитель F-16 ВВС ОАЭ.Источник: en.wikipedia

ЦАМТО, 13 ноября. Как сообщил 12 ноября в ходе пресс-конференции на салоне Dubai Airshow 2017 представитель ВС ОАЭ генерал-майор Абдулла Аль Сайед Аль Хашеми, Эмираты подписали с Lockheed Martin соглашение о модернизации 80 истребителей F-16E/F Блок.60.

Стоимость контракта оценивается 6 млрд. дирхамов (1,63 млрд. долл.).

По информации Ainonline.com, контракт включает поставку запчастей, обслуживание и модернизацию самолетов, включая интеграцию нового процессора. Объединенные Арабские Эмираты получили истребители F-16E/F Блок.60 в 2004 году. Они оборудованы РЛС APG-80 с АФАР, конформными топливными баками, интегрированной системой РЭБ.

Кроме того, как сообщает Reuters, на выставке объявлено о подписании других контрактов, включая соглашение на поставку ВС ОАЭ авиабомб BLU-109 стоимостью 66 млн. дирхамов с американской OTNA Inc., а также договор об обеспечении защиты военных систем связи стоимостью 35 млн. дирхамов с Thales Communications and Security SAS.

В числе других контрактов, объявленных в ходе авиасалона: соглашения с Abu Dhabi Aviation Co. (ADAC) на обслуживание и обучение пилотов на вертолетах AW-139 и поддержку авиаперевозок, с Insitu на обслуживание ранее поставленных БЛА "СканИгл", с Leonardo на модернизацию вертолетов AB-139 VIP. Также было объявлено, что Объединенные Арабские Эмираты интересуются закупкой истребителей пятого поколения.