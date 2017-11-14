"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек



Фойе КБ «Туполева». Фойе КБ «Туполева».

Компания "Туполев" может создать сверхзвуковой административный самолет на 20-25 бизнесменов с дальностью в несколько тысяч километров. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора "Туполев" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

"Думаю, в ближайшее время реально можно сделать только административный самолет на сверхзвуке. Он был бы небольшой размерности, но с большой дальностью полета и перевозил бы 20-25 бизнесменов за пару часов на несколько тысяч километров. Создание вот такого самолета - это реально. Возможности для этого существуют, но нужен заказчик", - сказал Солозобов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам специалиста, "если найдется группа бизнесменов, готовая вложиться в административный самолет на сверхзвуке, а это очень серьезные деньги, то такую машину можно было бы построить".

Солозобов добавил, скорее всего, сверхзвуковой самолет будет работать на жидком водороде, так как у него импульс гораздо выше и выше теплотворная способность, чем у керосина. Кроме того, это запас холода на борту для охлаждения конструкции и агрегатов во время полета.

Ранее Солозобов сообщил, что богатые иностранцы регулярно обращаются в компанию "Туполев" с просьбами сделать личный пассажирский сверхзвуковой самолет из российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3, но в компании отказываются разрабатывать такой самолет, поскольку гораздо дешевле заново сделать такой самолет без технологий, которые использовались при создании ракетоносцев.

Он добавил, что бизнес-джету не нужно крыло с изменяемой геометрией, а в Ту-160 есть секретные технологии. "В крайнем случае могли бы быть использованы передние крылышки, да и то они не везде нужны. Кроме того, технологии создания Ту-160 являются закрытыми, отдавать такой самолет даже в пассажирском варианте неизвестно кому было бы неправильно", - сказал замгенерального директора.