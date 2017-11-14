"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
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Фойе КБ «Туполева».
Компания "Туполев" может создать сверхзвуковой административный самолет на 20-25 бизнесменов с дальностью в несколько тысяч километров. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора "Туполев" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.
"Думаю, в ближайшее время реально можно сделать только административный самолет на сверхзвуке. Он был бы небольшой размерности, но с большой дальностью полета и перевозил бы 20-25 бизнесменов за пару часов на несколько тысяч километров. Создание вот такого самолета - это реально. Возможности для этого существуют, но нужен заказчик", - сказал Солозобов, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам специалиста, "если найдется группа бизнесменов, готовая вложиться в административный самолет на сверхзвуке, а это очень серьезные деньги, то такую машину можно было бы построить".
Солозобов добавил, скорее всего, сверхзвуковой самолет будет работать на жидком водороде, так как у него импульс гораздо выше и выше теплотворная способность, чем у керосина. Кроме того, это запас холода на борту для охлаждения конструкции и агрегатов во время полета.
Ранее Солозобов сообщил, что богатые иностранцы регулярно обращаются в компанию "Туполев" с просьбами сделать личный пассажирский сверхзвуковой самолет из российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3, но в компании отказываются разрабатывать такой самолет, поскольку гораздо дешевле заново сделать такой самолет без технологий, которые использовались при создании ракетоносцев.
Он добавил, что бизнес-джету не нужно крыло с изменяемой геометрией, а в Ту-160 есть секретные технологии. "В крайнем случае могли бы быть использованы передние крылышки, да и то они не везде нужны. Кроме того, технологии создания Ту-160 являются закрытыми, отдавать такой самолет даже в пассажирском варианте неизвестно кому было бы неправильно", - сказал замгенерального директора.
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13.11.2017
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ash
3523
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№1
14.11.2017 12:37
Цитата, q
Солозобов добавил, скорее всего, сверхзвуковой самолет будет работать на жидком водороде, так как у него импульс гораздо выше и выше теплотворная способность, чем у керосина. Кроме того, это запас холода на борту для охлаждения конструкции и агрегатов во время полета.Хм... Я так понял, что Солозобов предлагает использовать наработки по Ту-155 в том числе. Да и по воздушно-космическому самолёту у "Туполева" есть наработки.
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Tornado
245
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№2
14.11.2017 12:46
Ну а рынок для такого самолета есть? Или как обычно сначала вбухаем кучу денег а потом будем разбиратся?
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ash
3523
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№3
14.11.2017 13:58
Цитата, Tornado сообщ. №2Читайте внимательно, прежде чем шаблонами сыпать:
Цитата, q
По словам специалиста, "если найдется группа бизнесменов, готовая вложиться в административный самолет на сверхзвуке, а это очень серьезные деньги, то такую машину можно было бы построить".
Цитата, q
Ранее Солозобов сообщил, что богатые иностранцы регулярно обращаются в компанию "Туполев" с просьбами сделать личный пассажирский сверхзвуковой самолет из российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3Если "рынка" нет, то что это за богатые "иносранцы", готовые заплатить за "пассажирский" Ту-160?
А если богатым иностранцам нужен сверхзвуковой бизнес-самолёт, то рынок всё ж таки есть. Или его надо сформировать. Кто рискнёт сейчас деньгами, может получить гешефт в будущем.
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forumow
3670
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№4
14.11.2017 14:02
Цитата, ash сообщ. №3
Если "рынка" нет, то что это за богатые "иносранцы", готовые заплатить за "пассажирский" Ту-160?"Бизнес-джет" для эскадрилии "агрессор" ))
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ash
3523
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№5
14.11.2017 14:06
Цитата, forumow сообщ. №4Вот-вот. Что-то вроде того.
Остаётся вопрос: Чего это вдруг такой интерес к "динозаврам" Ту-160 и Ту-22М3? А? Не подскажете, г-н Tornado? Что денег девать не куда?
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forumow
3670
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№6
14.11.2017 14:17
Да и какой из боевых "Тушек" СПС? Это не Ту-144 , не "Конкорд". 160-й может пролететь на сверхзвуке минут 40 - это много по сравнению с возможностями современных истребителей, хватает чтобы оторваться от них при нужде. Но на другой континент на сверхзвуке не улетишь, крейсер дозвуковой. Толку от такого "СПС" в гражданской авиации...?!
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forumow
3670
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№7
14.11.2017 14:49
Вот если бы они захотели СПС из "Валькирии" или "100".... :)
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Tornado
245
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№8
14.11.2017 15:00
Цитата, q
Если "рынка" нет, то что это за богатые "иносранцы", готовые заплатить за "пассажирский" Ту-160?
Скорее всего какие нибудь арабские шейхи которым Т-160П (П-пассажирский) нужен чисто для понтов перед своими собратьями по племю. Вряд ли количество заказов превысит 2-3 экзенмпляра. Что то типа такого
В век быстрого интернета и видеоконференций вряд ли будет большой спрос на быстрые (и очень дорогие ) перемещения.
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