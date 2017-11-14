Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР



Сергей Чемезов и Владимир Путин.

Источник: Ростех Сергей Чемезов и Владимир Путин.Источник: Ростех

Авиационный двигатель ПД-35, который предполагается устанавливать на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, планируется разработать вместе с Китаем. Об этом сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Dubai Air Show гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Двигатель для CR929, ПД-35, мы также будем (создавать) совместно с китайцами. Конечно, основную часть мы берем на себя", - сказал он.

Как сообщалось ранее, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах - пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше - до 35 тонн. Техническое задание на создание авиационного двигателя большой тяги ПД-35 планируется подготовить в 2019 году. Испытание газогенератора ПД-35 намечено на 2021 год.

Проект создания российско-китайского самолета существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Разрабатываться самолет будет в России, а собираться - в Китае. Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC).Отбор поставщиков для CR929 начнется в этом году.

Планируются три версии самолета: базовая версия будет обозначаться как CR 929-600, младшая версия - CR 929-500, а старшая версия - CR 929-700. Как ожидается, самолет выйдет на рынок в 2025-2027 годах. Параметры самолета пока до конца не известны.