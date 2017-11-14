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Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР

14.11.2017 ТАСС 526 4
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Сергей Чемезов и Владимир Путин
Сергей Чемезов и Владимир Путин.
Источник: Ростех

Авиационный двигатель ПД-35, который предполагается устанавливать на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, планируется разработать вместе с Китаем. Об этом сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Dubai Air Show гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Двигатель для CR929, ПД-35, мы также будем (создавать) совместно с китайцами. Конечно, основную часть мы берем на себя", - сказал он.

Как сообщалось ранее, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах - пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше - до 35 тонн. Техническое задание на создание авиационного двигателя большой тяги ПД-35 планируется подготовить в 2019 году. Испытание газогенератора ПД-35 намечено на 2021 год.

Проект создания российско-китайского самолета существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Разрабатываться самолет будет в России, а собираться - в Китае. Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC).Отбор поставщиков для CR929 начнется в этом году.

Планируются три версии самолета: базовая версия будет обозначаться как CR 929-600, младшая версия - CR 929-500, а старшая версия - CR 929-700. Как ожидается, самолет выйдет на рынок в 2025-2027 годах. Параметры самолета пока до конца не известны.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПД-14
ПД-35
Компании
CRAIC
ОДК УК
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
CR929

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Данилович
297
№1
14.11.2017 11:59
Совместная разработка, означает слив технологий.
Это называется,  отдай жену дяде, а сам иди к б***и.
Только наши ненасытимые мудаки могут так сливать новейшие технологии.
Думал хоть тут ума хватит разделить сферу компетенций..., что бы китайцы делали планер а наши моторы, но нет, китайцы не такие тупые как наши альтруисты.
Как только закончат разработку мотора, китайцы выпустят "СВОЙ" мотор под названием сунь-ху-чай-35  и пошлют наших мудаков на три веселых иероглифа.
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RU
Hazzard
7132
№2
14.11.2017 12:03
Цитата, Данилович сообщ. №1
Думал хоть тут ума хватит разделить сферу компетенций..., что бы китайцы делали планер а наши моторы, но нет, китайцы не такие тупые как наши альтруисты.

Большая политика. Китайцы отказываются энергетические договоры без технологических подписывать. Ну а передача им технологий по давлению сверху, при саботаже в низах будет тем еще маппетс шоу. Хотя да, что-то они точно спереть смогут.
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RU
forumow
3670
№3
14.11.2017 12:04
Китайцы и так сделали бы такой двигатель. Не будут они вечно отстающими в данной области. Всё для этого у них есть!
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RU
Stanislav228
259
№4
14.11.2017 14:00
Беда. Ещё никто не знает, что будут разрабатывать китайцы, но уже все знают, что это - зрада.

P.S. Как  буквы "п", "а", "р", "т", "н", "ё", "р", "с", "т", "в", "о" можно сложить во фразу "сливать новейшие технологии"?

P.P.S
Цитата, q
Китайцы и так сделали бы такой двигатель. Не будут они вечно отстающими в данной области. Всё для этого у них есть!

О как!
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