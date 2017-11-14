Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
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Сергей Чемезов и Владимир Путин.
Источник: Ростех
Авиационный двигатель ПД-35, который предполагается устанавливать на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, планируется разработать вместе с Китаем. Об этом сообщил журналистам в кулуарах авиасалона Dubai Air Show гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
"Двигатель для CR929, ПД-35, мы также будем (создавать) совместно с китайцами. Конечно, основную часть мы берем на себя", - сказал он.
Как сообщалось ранее, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах - пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше - до 35 тонн. Техническое задание на создание авиационного двигателя большой тяги ПД-35 планируется подготовить в 2019 году. Испытание газогенератора ПД-35 намечено на 2021 год.
Проект создания российско-китайского самолета существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Разрабатываться самолет будет в России, а собираться - в Китае. Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC).Отбор поставщиков для CR929 начнется в этом году.
Планируются три версии самолета: базовая версия будет обозначаться как CR 929-600, младшая версия - CR 929-500, а старшая версия - CR 929-700. Как ожидается, самолет выйдет на рынок в 2025-2027 годах. Параметры самолета пока до конца не известны.
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13.11.2017
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Данилович
297
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№1
14.11.2017 11:59
Совместная разработка, означает слив технологий.
Это называется, отдай жену дяде, а сам иди к б***и.
Только наши ненасытимые мудаки могут так сливать новейшие технологии.
Думал хоть тут ума хватит разделить сферу компетенций..., что бы китайцы делали планер а наши моторы, но нет, китайцы не такие тупые как наши альтруисты.
Как только закончат разработку мотора, китайцы выпустят "СВОЙ" мотор под названием сунь-ху-чай-35 и пошлют наших мудаков на три веселых иероглифа.
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Hazzard
7132
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№2
14.11.2017 12:03
Цитата, Данилович сообщ. №1
Думал хоть тут ума хватит разделить сферу компетенций..., что бы китайцы делали планер а наши моторы, но нет, китайцы не такие тупые как наши альтруисты.
Большая политика. Китайцы отказываются энергетические договоры без технологических подписывать. Ну а передача им технологий по давлению сверху, при саботаже в низах будет тем еще маппетс шоу. Хотя да, что-то они точно спереть смогут.
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forumow
3670
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№3
14.11.2017 12:04
Китайцы и так сделали бы такой двигатель. Не будут они вечно отстающими в данной области. Всё для этого у них есть!
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Stanislav228
259
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№4
14.11.2017 14:00
Беда. Ещё никто не знает, что будут разрабатывать китайцы, но уже все знают, что это - зрада.
P.S. Как буквы "п", "а", "р", "т", "н", "ё", "р", "с", "т", "в", "о" можно сложить во фразу "сливать новейшие технологии"?
P.P.S
Цитата, q
Китайцы и так сделали бы такой двигатель. Не будут они вечно отстающими в данной области. Всё для этого у них есть!
О как!
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