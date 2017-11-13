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Модель МС-21-300 в компоновке с ПД-14 испытали в ЦАГИ

14.11.2017 АвиаПорт.ru 448 0
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Опытный двигатель ПД-14
Опытный двигатель ПД-14 №100-07 под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Источник: АО "ОДК"

Москва. 13 ноября. АвиаПорт - Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского провели очередные испытания модели среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21-300 в компоновке с двигателями ПД-14 производства "Объединённой двигателестроительной корпорации" (ОДК), говорится в сообщении института.

Заказчиком испытаний выступил разработчик воздушного судна ПАО "Корпорация "Иркут".

В пресс-релизе сообщается, что работы по изучению аэродинамических характеристик лайнера в компоновке с двигателями ПД-14 проводились в трансзвуковой трубе ЦАГИ с моделированием режимов взлёта и посадки. Заместитель начальника отделения аэродинамики самолётов и ракет ФГУП "ЦАГИ" Сергей Скоморохов подчеркнул, что исследования позволили пополнить банк аэродинамических данных самолёта. "Мы подтвердили, что компоновка самолёта с перспективным российским двигателем ПД-14 имеет высокое аэродинамическое качество", - отметил он.

В сообщении напомнили, что с самого старта программы МС-21 ЦАГИ вносил свой вклад в проектирование перспективного лайнера. Учёные института реализовали масштабный комплекс исследований и предложили ряд инновационных решений. В настоящее время российский центр авиационной науки продолжает работы по проекту МС-21.
13.11.2017
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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ГосНИИАС
ИРКУТ НПК
ОДК УК
ЦАГИ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
МС-21

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