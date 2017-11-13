Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Израиле разработали устройство перехвата WiFi сигнала

14.11.2017 bmpd.livejournal.com 224 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Israel, Jenovice invente l’intercepteur WiFi automatique", арсенал спецсредств спецслужб пополнился новым средством перехвата WiFi сигнала. Израильская компания Jenovice Cyber Labs уже несколько месяцев продвигает на рынок свой прибор Piranha. Его длина составляет 15 см, ширина - 10 см, вес 3,9 кг, причем он полностью автоматизирован. От пользователя "на земле" не требуется никакого специального технического обучения, прибор управляется оператором дистанционно при помощи мобильной связи или WiFi. Прибор полностью герметичен и время его работы составляет четверо суток, он может применяться к в помещении, так и на улице.

Piranha может имитировать до восьми точек WiFi и ставить помехи настоящим точкам доступа, находящимся поблизости. С помощью прибора можно перехватывать одновременно до 50 устройств в радиусе 500 метров. Как только жертва подключилась, с помощью прибора можно отслеживать трафик http и DNS, а также осуществляться ряд кибератак под названием "атака посредника" (Man-in-the-middle, вид атаки в криптографии, когда злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми обмениваются корреспонденты, причём ни один из последних не догадывается о его присутствии в канале - bmpd): с его помощью можно создавать фальшивые страницы в социальных сетях Facebook и Google, различных онлайн мессенджерах и т.д. Это позволяет собирать данные пользовател, имитировать сообщения в Icloud и Android, которые просят жертву ввести пароль, запускать программы-вымогатели, а также бэкдор (получение несанкционированного доступа к данным).

Индустрия перехвата WiFi точек находится в периоде своего расцвета, в первую очередь, в Израиле. Компания Magen, чьи продукты продаются под разными брендами, специализируется на сборе паролей к мессанджерам и страницам в социальных сетях. Компания WiSpear разработала перехватчик сигнала большого радиуса действия.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
Piranha

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 15:00
  • 8
"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
  • 14.11 14:53
  • 10
«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
  • 14.11 14:48
  • 5596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.11 14:43
  • 3
Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
  • 14.11 14:43
  • 1
Новый УАЗ Кроссовер 3170
  • 14.11 14:00
  • 4
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
  • 14.11 13:59
  • 13
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 14.11 13:52
  • 52
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 14.11 13:36
  • 1121
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.11 13:31
  • 223
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 14.11 13:11
  • 386
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.11 13:00
  • 1
Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
  • 14.11 12:58
  • 20
Долгое эхо длинной ночи
  • 14.11 12:50
  • 2
Хватит всем
  • 14.11 12:30
  • 57
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
другие обсуждаемые темы