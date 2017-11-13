В Израиле разработали устройство перехвата WiFi сигнала
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Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Israel, Jenovice invente l’intercepteur WiFi automatique", арсенал спецсредств спецслужб пополнился новым средством перехвата WiFi сигнала. Израильская компания Jenovice Cyber Labs уже несколько месяцев продвигает на рынок свой прибор Piranha. Его длина составляет 15 см, ширина - 10 см, вес 3,9 кг, причем он полностью автоматизирован. От пользователя "на земле" не требуется никакого специального технического обучения, прибор управляется оператором дистанционно при помощи мобильной связи или WiFi. Прибор полностью герметичен и время его работы составляет четверо суток, он может применяться к в помещении, так и на улице.
Piranha может имитировать до восьми точек WiFi и ставить помехи настоящим точкам доступа, находящимся поблизости. С помощью прибора можно перехватывать одновременно до 50 устройств в радиусе 500 метров. Как только жертва подключилась, с помощью прибора можно отслеживать трафик http и DNS, а также осуществляться ряд кибератак под названием "атака посредника" (Man-in-the-middle, вид атаки в криптографии, когда злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми обмениваются корреспонденты, причём ни один из последних не догадывается о его присутствии в канале - bmpd): с его помощью можно создавать фальшивые страницы в социальных сетях Facebook и Google, различных онлайн мессенджерах и т.д. Это позволяет собирать данные пользовател, имитировать сообщения в Icloud и Android, которые просят жертву ввести пароль, запускать программы-вымогатели, а также бэкдор (получение несанкционированного доступа к данным).
Индустрия перехвата WiFi точек находится в периоде своего расцвета, в первую очередь, в Израиле. Компания Magen, чьи продукты продаются под разными брендами, специализируется на сборе паролей к мессанджерам и страницам в социальных сетях. Компания WiSpear разработала перехватчик сигнала большого радиуса действия.
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13.11.2017
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