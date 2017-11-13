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Марокко ведет переговоры о приобретении зенитной ракетной системы С-400

14.11.2017 bmpd.livejournal.com 253 0
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Как сообщается в материале Хамзы Хабхуба "Марокко расширяет военное сотрудничество с Россией" на марокканском ресурсе www.alyaoum24.com , (перевод материала опубликован ресурсом inosmi.ru ), еще одним признаком стратегических изменений в регионе Северной Африки стало желание Марокко совершить приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 в целях диверсификации своих военных активов. Страна следит за региональными и международными событиями, и хочет быть к ним готовой.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 2К22М1 "Тунгуска-М1" сухопутных войск Марокко. 12 боевых машин 2К22М1 "Тунгуска-М1" были поставлены Марокко по контракту, заключенному АО "Рособоронэкспорт" в январе 2005 года (с) far-maroc.on.ma

Известная зенитная ракетная система С-400 была разработана концерном "Алмаз-Антей" и принята на вооружение в Алжире, Саудовской Аравии и Турции [так в тексте].

Российско-марокканские переговоры о приобретении противоракетных батарей и самолетов увенчались соглашением с "Рособоронэкспортом", достигнутым в ходе официального визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Марокко 11 октября. По итогам визита было подписано 11 соглашений, касающихся сельского хозяйства, образования, туризма, энергетики, а также укрепления военного сотрудничества.

В свою очередь один из военных чиновников сообщил, что Марокко участвует в проектах в области военной промышленности вместе с группой стран, таких как Индия, Китай и Бразилия. Их интересует производство средств противовоздушной обороны, включая зенитные ракеты и ракетные комплексы большой дальности, посредством приобретения лицензий на военное производство.

Военный эксперт Абдель Рахман Маккави считает, что скорее всего приобретение Марокко систем противовоздушной обороны будет российским решением, направленным на создание своего рода военного баланса в Северной Африке между Марокко и Алжиром. Эксперт добавил, что подобный сдвиг будет иметь политические аспекты. Так, Россия не забыла предательство Алжира, который удвоил добычу газа и свой экспорт в Европу после европейских санкций в отношении России, и то, что сказал покойный Ахмед Осман: "Сердце Алжира находится в России, но его деньги - в Европе".

В интервью Akhbar Al Yaum Маккави отметил, что сближение между Марокко и Россией основывается на ряде общих интересов, в том числе касательно военной ситуации в Северной Африке. Он добавил, что ход предстоящих войн в Северной Африке будет зависеть от ракет дальнего действия, беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

Это не первый раз, когда Марокко обращается к России по поводу приобретения военной техники. Так, к примеру, ранее российские и американские СМИ опубликовали сообщения о военном соглашении между двумя странами, предметом которого является приобретение Марокко российской подводной лодки проекта "Амур 1650". Возможность заключения этой сделки обсуждалась с 2013 года. Также говорилось о приобретении механизмов технического обслуживания подводной лодки и обучении управлению ею марокканской военной команды, - все это в рамках долгосрочного двустороннего соглашения об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.
13.11.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Алжир
Бразилия
Индия
Китай
Марокко
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
Амур-1650
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