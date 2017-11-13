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"Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2017 в Объединенных Арабских Эмиратах

14.11.2017 bmpd.livejournal.com 410 0
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С 12 по 16 ноября 2017 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) проходит международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017. Организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет около 700 кв.м, является АО "Рособоронэкспорт". На выставке демонстрируются вооружение и военная техника ВВС, ПВО, космическая техника, гражданская авиация и технологии в авиастроении.

Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2017 в ОАЭ (с) Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Делегацию "Рособоронэкспорта" возглавляет заместитель генерального директора компании - директор Департамента экспорта специмущества и услуг ВВС Сергей Корнев. Также в работе российской делегации принимают участие генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и его заместитель Сергей Гореславский.

Слева направо: директор департамента по международному сотрудничеству и региональной политике ГК "Ростех" Виктор Кладов, Генеральный директор корпорации Сергей Чемезов, заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Корнев (с) Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Представители российских компаний на выставке Dubai Airshow 2017. Крайний слева - заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский, по центру - генеральный директор Александр Михеев, крайний справа - руководитель Аппарата генерального директора Юрий Каптелкин (с) Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Лётчик-испытатель Сергей Чернышёв рассказывает наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну о преимуществах истребителя Су-35 в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина на выставке Dubai Airshow 2017 (с) Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей

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