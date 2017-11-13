Новая версия истории с индийской атомной подводной лодкой Chakra

Сообщения о том, что Индия допустила на борт арендованной у России атомной многоцелевой подводной лодки "Нерпа" проекта 971И (индийское обозначение S72 Chakra) представителей вооруженных сил США, вызвали бурную реакцию, однако, пишет индийский ресурс "The Print", "на самом деле" подводную лодку посетила не американская, а британская команда.

Атомная многоцелевая подводная лодка "Нерпа" проекта 971И в составе ВМС Индии (индийское обозначение S 72 Chakra) (с) ВМС Индии

"The Print" стало известно, что несколько недель назад атомную подводную лодку Chakra, которую индийские ВМС взяли в аренду на 10 лет, посетили представители известной британской компании James Fischer Defence с целью изучения совместимости своих подводных спасательных систем с этой подводной лодкой.

Спасательный глубоководный аппарат DSAR (Deep Search And Rescue) производства британской компании James Fischer Defence (с) JFD

В 2016 году Индия заказала у британской компании James Fischer Defence два подводных спасательных аппарата стоимостью 273 млн долл., которые должны быть поставлены к 2018 году. При этом в рамках подписанного соглашения все индийские подводные лодки инспектируются британской командой. По информации источника, несколько недель назад британцы провели осмотр подводной лодки Chakra, в ходе которого сделали ряд замеров, проверили люки и другие системы для интеграции оборудования. Подобные мероприятия, по всей видимости, также коснулись индийской атомной подводной лодки Arihant.

Спасательный глубоководный аппарат DSAR производства британской компании James Fischer Defence (с) James Fischer Defence