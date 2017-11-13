МиГ-35 получит оружие большой дальности



Истребитель МиГ-35.

Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС Истребитель МиГ-35.Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Новое вооружение позволит атаковать цели без входа самолета в зону поражения ПВО

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Истребители МиГ-35 в перспективе получат авиационные средства поражения большой дальности. Об этом сообщила на авиасалоне Dubai Airshow-2017 официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко.

По ее словам, предварительные летные испытания МиГ-35 сильно отличаются от аналогичных программ различных модификаций МиГ-29. Это связано, в том числе с изменением особенностей работы авиационного комплекса по наземным целям, значительным усилением защиты и обнаружения противника, а также внедрением целого комплекса других технологических решений.

Кравченко уточнила, что в состав вооружения МиГ-35 планируется ввести перспективные авиационные средства поражения, в том числе большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Также ожидается, что в новом авиационном комплексе будет применена расширенная номенклатура вооружения, которая будет включать целый ряд новых видов управляемых авиационных средств поражения классов "воздух - поверхность" и "воздух - воздух".

В ходе испытаний новой системы обнаружения и раннего оповещения МиГ-35, состоящей из ОЛС, АФАР, БРЛС и других систем, уже удалось отработать более чем полусотни различных режимов. Была успешно опробована вся номенклатура вооружений, включая управляемые и неуправляемые ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" с различными системами наведения на цель.

В составе вооружения класса "воздух - поверхность" на МиГ-35 впервые внедрены системы, позволяющие применять вооружение по целям, подсвеченным бортовым лазером-подсветчиком от оптико-электронных систем нового поколения или по целям, подсвеченным внешним наземным или воздушным подсветчиком.

Кроме того, корпорация активно работает по перспективным беспилотным летательным аппаратам (БЛА), сообщила Кравченко.

По ее словам, с 2006 года корпорация "МиГ" начала работы по созданию беспилотных авиационных комплексов со скоростными беспилотными летательными аппаратами. "За этот период было выполнено большое количество научно-исследовательских работ, которые велись как в инициативном порядке, так и по заказам государства, в том числе выполнены работы по малозаметности с полноразмерным макетом БЛА", - отметила официальный представитель корпорации.

"В настоящее время в РСК "МиГ" создан научно-технический задел и проработана концепция кооперации по созданию скоростного беспилотного авиационного комплекса", - добавила она.