Россия заключила первый экспортный контракт на поставку Ми-171А2 в Индию
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Вертолет Ми-171А2.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Глава холдинга "Вертолеты России" отметил, что данная сделка позволит заключить новые соглашения
ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2, которым предусмотрен опцион на еще один такой вертолет. Об этом в понедельник сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Целый ряд потенциальных заказчиков со всего мира пристально следит за развитием этого проекта, и я уверен, что сертификация и успешная эксплуатация Ми-171А2 в Индии позволит воплотить их интерес в новые контракты", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский после подписания документа.
В холдинге отметили, что в соответствии с условиями соглашения средний многоцелевой Ми-171А2 будет передан заказчику в 2018 году. Кроме того, контрактом предусмотрен опцион на закупку еще одной машины.
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13.11.2017
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