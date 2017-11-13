Россия заключила первый экспортный контракт на поставку Ми-171А2 в Индию



Вертолет Ми-171А2.

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Вертолет Ми-171А2.Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Глава холдинга "Вертолеты России" отметил, что данная сделка позволит заключить новые соглашения

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2, которым предусмотрен опцион на еще один такой вертолет. Об этом в понедельник сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Целый ряд потенциальных заказчиков со всего мира пристально следит за развитием этого проекта, и я уверен, что сертификация и успешная эксплуатация Ми-171А2 в Индии позволит воплотить их интерес в новые контракты", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский после подписания документа.

В холдинге отметили, что в соответствии с условиями соглашения средний многоцелевой Ми-171А2 будет передан заказчику в 2018 году. Кроме того, контрактом предусмотрен опцион на закупку еще одной машины.