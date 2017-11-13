До 2020 года ВСУ полностью перейдут на оснащение турецкими радиостанциями Aselsan
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До 2020 года все боевые военные части ВСУ перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan. Об этом во время брифинга сообщил начальник войск связи Вооруженных Сил Украины — начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Владимир Рапко.
http://www.ukrmilitary.com/
— уточнил генерал-майор Владимир Рапко.
Со слов Рапко, по результатам тестовых испытаний радиостанции УКВ диапазона Aselsan более всего отвечают требованиям ВСУ по показателям совместимости, качества и цены. Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины.
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13.11.2017
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