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Эстония потратит €21 млн на инфраструктуру базы батальона НАТО

14.11.2017 Военное обозрение 141 0
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Эстония потратит €21 млн на строительство новых казарм и инфраструктуры для маневров бронетехники на территории военного городка Тапа, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО.

Компания Nordecon и Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии заключили два подрядных договора на сумму €21 млн. Согласно условиям первого договора, в городке Тапа будут построены две четырехэтажные казармы площадью более девяти тысяч квадратных метров, смета строительства составит €7,45 млн. В рамках второго договора будут построены несколько зданий для маневров бронетехники, включая ремонтный и тренировочные ангары, связывающие их дороги, площадки и технические сети. Стоимость работ оценивается в €13,5 млн. Работы по договорам продлятся 11 месяцев.

Ранее эта компания уже построила в городке Тапа две казармы и создала часть инфраструктуры для маневров бронетехники.

Международный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии в апреле этого года. В его состав вошли чуть больше тысячи военных, в том числе около 800 из Великобритании и около 300 из Франции. Разместилась на военной базе в городке Тапа и тяжелая техника. Великобритания направила сюда около 300 машин, включая БМП, танки, а также бронированные инженерные машины. передает ТАСС
13.11.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Франция
Эстония
Проекты
NATO

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