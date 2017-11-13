Эстония потратит €21 млн на инфраструктуру базы батальона НАТО
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Эстония потратит €21 млн на строительство новых казарм и инфраструктуры для маневров бронетехники на территории военного городка Тапа, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО.
Компания Nordecon и Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии заключили два подрядных договора на сумму €21 млн. Согласно условиям первого договора, в городке Тапа будут построены две четырехэтажные казармы площадью более девяти тысяч квадратных метров, смета строительства составит €7,45 млн. В рамках второго договора будут построены несколько зданий для маневров бронетехники, включая ремонтный и тренировочные ангары, связывающие их дороги, площадки и технические сети. Стоимость работ оценивается в €13,5 млн. Работы по договорам продлятся 11 месяцев.
Ранее эта компания уже построила в городке Тапа две казармы и создала часть инфраструктуры для маневров бронетехники.
Международный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии в апреле этого года. В его состав вошли чуть больше тысячи военных, в том числе около 800 из Великобритании и около 300 из Франции. Разместилась на военной базе в городке Тапа и тяжелая техника. Великобритания направила сюда около 300 машин, включая БМП, танки, а также бронированные инженерные машины. передает ТАСС
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13.11.2017
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