Росэлектроника представляет на Dubai Airshow -2017 перспективные комплексы авиасвязи
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Наземный комплекс воздушной связи для самолетов фронтовой авиации НКВС-27.
Источник: http://www.npp-polyot.ru/
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представляет наземные и бортовые комплексы авиационной связи, а также системы управления ПВО на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow -2017, которая проходит 12-16 ноября в ОАЭ.
В частности, нижегородское АО «НПП «Полет» (входит в дивизион проектирования, разработки и внедрения АСУ холдинга «Росэлектроника») представляет наземный комплекс воздушной связи (НКВС-27) в составе приемных и передающих антенн, и терминала обмена информацией. Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться со средствами связи многоцелевого истребителя Су-35, а также новейшими комплексами: С-404, спроектированного для вертолетов, и С-112, разработанного для перспективного многофункционального истребителя. Системы связи выполнены на программно-определяемой платформе и осуществляют автоматизированные контроль работоспособности аппаратуры, выбор оптимального режима работы, а также маршрута связи, обеспечивают обмен данными между летательными аппаратами и пунктами управления, как наземного, так воздушного и надводного базирования.
Пензенское АО «НПП «Рубин» (в структуре Росэлектроники входит в концерн «Вега») представляет на Dubai Airshow - 2017 аппаратуру подсистемы управления ПВО единой системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т», а также машины разведки и управления командира взвода переносных зенитно-ракетных комплексов, комплекс средств автоматизированного управления противотанковыми формированиями.
|КСА Барнаул-Т.
|Источник: Ростех
Выставка Dubai Airshow проводится раз в два года и является третьим по значимости для мирового авиационно-космического комплекса мероприятием, после французского Paris Air Show и английского Farnborough International Airshow. Российские предприятия принимают участие в ближневосточных смотрах авиационной техники, начиная с 1993 года.
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13.11.2017
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