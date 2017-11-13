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Продолжаются испытания нового двигателя для Су-57, сообщает Чемезов

14.11.2017 Интерфакс-АВН 777 0
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Истребитель Т-50-5Р
Восстановленный в 2015 году пятый летный опытный образец истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055").
Источник: Макс Скрябин / russianplanes.net

Дубай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Испытания нового двигателя для истребителя Су-57 (ПАК ФА) идут по графику, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Все идёт в соответствии с графиком работ, нарушения нет, испытания проводятся, пока никаких проблем я не вижу", - сказал С.Чемезов журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

20 июля тогдашний главком ВКС Виктор Бондарев сообщил, что промышленность начнёт изготовление установочной партии истребителей пятого поколения ПАК ФА, которая должна состоять из 12 самолетов. Тогда в рамках авиасалона МАКС было подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50.

В 2019 году начнется поставка в войска партии ПАК ФА из 12 самолетов, сообщил ранее журналистам президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

"Предсерийное производство запланировано на 2019 год. Мы должны начать поставку установочной партии на существующем двигателе",- заявил Ю.Слюсарь.

Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый "ОКБ Сухого". Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Согласно открытым данным, ПАК ФА будет отвечать следующим требованиям: сверхзвуковой полёт без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлёт и посадку.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX

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