Чемезов сообщил о возможном привлечении иностранных инвесторов в ряд активов КТЗ
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Логотип Концерна "Тракторные заводы".
Источник: http://www.tplants.com/
Дубай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Иностранный инвестор может быть привлечен в гражданский сегмент концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Проблем сейчас в КТЗ очень много. Когда проведем банкротство и решим операционные задачи, будем приглашать стратегических инвесторов. На военную часть концерна сможет претендовать только российский инвестор, в гражданском сегменте может участвовать и иностранный", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке Dubai Airshow.
В прошлую пятницу индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов заявил, что в "Ростех" перейдут не только военные, но и гражданские активы КТЗ.
С.Чемезов сказал, что готовится план финансового оздоровления КТЗ.
"Мы контролируем все процессы в отношении банкротства. Мы не хотим, чтобы люди остались без работы, закрывать заводы - об этом речи не идет. Основные долги - Внешэкономбанку и "Ростеху", поэтому мы и будем принимать решение, что делать с этим концерном", - заявил С.Чемезов.
"Сейчас уже принято решение, что КТЗ передается в управление "Ростеха". Мы готовим план финансового оздоровления. Какая-то часть долгов, в процессе проведения банкротства, скорее всего, будет реструктурирована. Опыт такого финансового оздоровления у нас есть - это бывший "Ижмаш", концерн "Калашников". Результат, как вы видите, очень успешно работает", - сказал глава "Ростеха".
В состав КТЗ входит 14 машиностроительных предприятий, которые производят военную технику, технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры. На предприятиях КТЗ работает более 19 тыс. человек. В составе военного дивизиона КТЗ, в частности, "Курганмашзавод" - единственный в России производитель боевых машин пехоты.
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13.11.2017
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