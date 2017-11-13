Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Чемезов сообщил о возможном привлечении иностранных инвесторов в ряд активов КТЗ

14.11.2017 Интерфакс-АВН 235 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип Концерна "Тракторные заводы"
Логотип Концерна "Тракторные заводы".
Источник: http://www.tplants.com/

Дубай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Иностранный инвестор может быть привлечен в гражданский сегмент концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Проблем сейчас в КТЗ очень много. Когда проведем банкротство и решим операционные задачи, будем приглашать стратегических инвесторов. На военную часть концерна сможет претендовать только российский инвестор, в гражданском сегменте может участвовать и иностранный", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке Dubai Airshow.

В прошлую пятницу индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов заявил, что в "Ростех" перейдут не только военные, но и гражданские активы КТЗ.

С.Чемезов сказал, что готовится план финансового оздоровления КТЗ.

"Мы контролируем все процессы в отношении банкротства. Мы не хотим, чтобы люди остались без работы, закрывать заводы - об этом речи не идет. Основные долги - Внешэкономбанку и "Ростеху", поэтому мы и будем принимать решение, что делать с этим концерном", - заявил С.Чемезов.

"Сейчас уже принято решение, что КТЗ передается в управление "Ростеха". Мы готовим план финансового оздоровления. Какая-то часть долгов, в процессе проведения банкротства, скорее всего, будет реструктурирована. Опыт такого финансового оздоровления у нас есть - это бывший "Ижмаш", концерн "Калашников". Результат, как вы видите, очень успешно работает", - сказал глава "Ростеха".

В состав КТЗ входит 14 машиностроительных предприятий, которые производят военную технику, технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры. На предприятиях КТЗ работает более 19 тыс. человек. В составе военного дивизиона КТЗ, в частности, "Курганмашзавод" - единственный в России производитель боевых машин пехоты.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тракторные заводы
Компании
ИЖМАШ
Концерн Калашников
Курганмашзавод
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 15:00
  • 8
"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
  • 14.11 14:53
  • 10
«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
  • 14.11 14:48
  • 5596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.11 14:43
  • 3
Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
  • 14.11 14:43
  • 1
Новый УАЗ Кроссовер 3170
  • 14.11 14:00
  • 4
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
  • 14.11 13:59
  • 13
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 14.11 13:52
  • 52
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 14.11 13:36
  • 1121
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.11 13:31
  • 223
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 14.11 13:11
  • 386
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.11 13:00
  • 1
Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
  • 14.11 12:58
  • 20
Долгое эхо длинной ночи
  • 14.11 12:50
  • 2
Хватит всем
  • 14.11 12:30
  • 57
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
другие обсуждаемые темы