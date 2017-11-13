Москва и Тегеран обсуждают контракт на поставку SSJ-100 - глава "Ростеха"
|
|
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Дубай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ и Иран продолжают работу над контрактом на поставку самолётов "Sukhoi Superjet 100", сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Пока контракт на поставку Sukhoi Superjet в Иран обсуждается, интерес остаётся, результатов не могу сказать", - сказал С.Чемезов журналистам на брифинге в рамках выставки "Dubai Airshow"
В февралев Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли, рассчитывают поставить иранским авиакомпаниям до ста самолетов "Сухой Суперджет-100".
|
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 "Российский Boeing 737" встал на крыло: чего ждать от новинки
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
20.02.2017 Небо, самолет, чиновники: как мировой авиапром зависит от России
16.09.2016 Комсомольский авиазавод поставит Минобороны в этом году десять Су-35С
13.11.2015 Между истребителем и лайнером
28.08.2015 Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
23.06.2015 Денис Мантуров обсудил с руководством Finmeccanica перспективы сотрудничества в авиапроме
15.01.2015 "Сухой" меняет крылья