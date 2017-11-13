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Москва и Тегеран обсуждают контракт на поставку SSJ-100 - глава "Ростеха"

14.11.2017 Интерфакс-АВН 333 0
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Дубай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ и Иран продолжают работу над контрактом на поставку самолётов "Sukhoi Superjet 100", сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Пока контракт на поставку Sukhoi Superjet в Иран обсуждается, интерес остаётся, результатов не могу сказать", - сказал С.Чемезов журналистам на брифинге в рамках выставки "Dubai Airshow"

В февралев Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли, рассчитывают поставить иранским авиакомпаниям до ста самолетов "Сухой Суперджет-100".
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ОАК
Персоны
Чемезов Сергей

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