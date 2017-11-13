Армия поднимет связь на высоту



Многоцелевой аэростат «Пересвет» разработки Долгопрудненского КБ автоматики (холдинг «Росэлектроника»).

Источник: youtube.com Многоцелевой аэростат «Пересвет» разработки Долгопрудненского КБ автоматики (холдинг «Росэлектроника»).Источник: youtube.com

Для российских вооруженных сил впервые разработали аэростатный комплекс ретрансляции

Для Минобороны России создан первый серийный аэростатный комплекс ретрансляции. Поднятая на высоту нескольких километров система способна передавать значительные объемы информации и оперативно доводить до войск команды штабов. Развернуть аэростат можно за считаные минуты. По оценке экспертов, один подобный комплекс заменяет десятки дорогостоящих наземных ретрансляторов.

Как сообщили "Известиям" в "Росэлектронике", аэростат с комплексом связи создан входящим в холдинг концерном "Вега".

— В ходе испытаний подтверждены основные тактико-технические характеристики комплекса. Соответствующий акт утвержден госзаказчиком, — сообщил представитель холдинга. — Аэростатный комплекс рекомендован для принятия на вооружение и к серийному производству.

В холдинге не сообщили о характеристиках комплекса, сославшись на конфиденциальность информации.

В военном ведомстве "Известиям" рассказали, что аэростатные ретрансляторы планируется использовать в армейских бригадах связи для передачи больших объемов информации. Их высокая мобильность позволит оперативно организовать высокоскоростные коммуникации.

Носитель связного комплекса создан на базе гражданского многоцелевого аэростата "Пересвет" разработки Долгопрудненского КБ автоматики (холдинг "Росэлектроника"). Устройство объемом около 3 тыс. кубометров сможет поднимать на высоту до 3,5 км аппаратуру массой 300 кг. Аппарат способен до полумесяца непрерывно работать на высоте без подзарядки газом на земле. Комплекс можно использовать, например, для организации сверхдальней радиосвязи и обеспечения загоризонтной радиолокации. В комбинации с другими средствами связи новинку можно применять для координации действий военной авиации.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов назвал использование аэростатов и дирижаблей в качестве воздушных узлов связи и ретрансляции очень актуальным.

— Прежде всего это объясняется экономией, — пояснил "Известиям" Владимир Попов. — Аэростатные системы можно оперативно подготовить к работе в нужное время в нужном месте. Например, во время войсковой операции, выполнения экстренных боевых задач или оперативно-тактических учений.

По его словам, необходимость заблаговременно строить систему наземных станций с большими антеннами приводит к демаскировке войск. Противник получает предупреждение о готовящейся операции. Аэростат в собранном виде и его штатное оборудование можно перевезти вездеходом или транспортным вертолетом и быстро подготовить к работе.

— Такой ретранслятор сможет в режиме онлайн передавать данные оперативной обстановки или доводить команды штабов до войск на поле боя, — пояснил он. — Это улучшит управляемость войсками и скрытность проведения операций.

Опыты по применению аэростатов для связи проводились во время войны СССР в Афганистане. Было установлено, что такие системы увеличивают дальность радиообмена в 4–5 раз по сравнению с наземными средствами. Современные технологии и материалы сделали аэростаты более безопасными в эксплуатации. Среди плюсов таких комплексов — возможность продолжительного нахождения над одной точкой земной поверхности, высокое качество передаваемого сигнала. Аэростаты позволяют наладить связь там, где невозможно проложить кабель или оперативно развернуть сеть подвижных узлов коммуникации — например, в горах или в арктической тундре. Такие комплексы гораздо дешевле наземных средств, которых требуется на порядок больше для покрытия сигналом той же территории.

"Пересвет" относится к классу средневысотных аэростатов. Такие средства могут ретранслировать сигнал на территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Они могут найти применение при организации связи в интересах управления войсками как на стратегическом, так и оперативном уровнях. На более значительных высотах работают стратосферные аппараты, а вблизи земной поверхности — маловысотные и малообъемные привязные.

Справка "Известий" Разработка привязного аэростатного комплекса ретрансляции информации, сигналов связи и управления войсками велась концерном радиостроения "Вега" по государственному контракту с Министерством обороны РФ с 2007 года. Опытно-конструкторской работе присвоен шифр "Мультипликация".

Разрабатываемый комплекс имеет обозначение "изделие 720" и "ПАК-РТ" (перспективный аэростатный комплекс ретрансляции). Испытания опытного образца затянулись. По их результатам потребовалась доработка отдельных элементов аппаратуры, агрегатов и оборудования.

Сергей Вальченко, Алексей Рамм