Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

«Вертолеты России» заключили первый экспортный контракт на поставку Ми-171А2

14.11.2017 АО «Вертолеты России» 587 0
Разделы: Авиация
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ми-171А2
Многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2.


В соответствии с условиями соглашения, средний многоцелевой Ми-171А2 будет передан заказчику в 2018 году. Кроме того, контрактом предусмотрен опцион на закупку еще одной машины.


«Целый ряд потенциальных заказчиков со всего мира пристально следит за развитием этого проекта, и я уверен, что сертификация и успешная эксплуатация Ми-171А2 в Индии позволит воплотить их интерес в новые контракты», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.


Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.


Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание. На Ми-171А2 установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 15:00
  • 8
"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
  • 14.11 14:53
  • 10
«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
  • 14.11 14:48
  • 5596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.11 14:43
  • 3
Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
  • 14.11 14:43
  • 1
Новый УАЗ Кроссовер 3170
  • 14.11 14:00
  • 4
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
  • 14.11 13:59
  • 13
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 14.11 13:52
  • 52
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 14.11 13:36
  • 1121
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.11 13:31
  • 223
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 14.11 13:11
  • 386
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.11 13:00
  • 1
Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
  • 14.11 12:58
  • 20
Долгое эхо длинной ночи
  • 14.11 12:50
  • 2
Хватит всем
  • 14.11 12:30
  • 57
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
другие обсуждаемые темы