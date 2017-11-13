«Вертолеты России» заключили первый экспортный контракт на поставку Ми-171А2



Многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой вертолет среднего класса Ми-171А2.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международной выставки Dubai Airshow 2017 заключил с индийской компанией Vectra Group первый экспортный контракт на поставку гражданского вертолета Ми-171А2.

В соответствии с условиями соглашения, средний многоцелевой Ми-171А2 будет передан заказчику в 2018 году. Кроме того, контрактом предусмотрен опцион на закупку еще одной машины.

«Целый ряд потенциальных заказчиков со всего мира пристально следит за развитием этого проекта, и я уверен, что сертификация и успешная эксплуатация Ми-171А2 в Индии позволит воплотить их интерес в новые контракты», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия.

Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание. На Ми-171А2 установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки.