«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет



Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год.

Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости» Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год.Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»

По словам замгендиректора «Туполева», просьбы сделать из стратегического бомбардировщика персональный самолет поступают в компанию от арабских шейхов и богачей из других стран.

Богачи из-за границы регулярно просят ПАО «Туполев» сделать для них личный сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 или его дальнего «собрата» Ту-22М3, рассказал ТАСС заместитель гендиректора компании Валерий Солозобов.

По словам Солозобова, подобные просьбы не перестают поступать в корпорацию, а среди желающих обзавестись личным «стратегом» есть «арабский шейх, миллионер из Австралии, далеко не бедный житель Греции» и т.д.