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«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет

14.11.2017 РБК 919 10
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Ту-160
Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год.
Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»

По словам замгендиректора «Туполева», просьбы сделать из стратегического бомбардировщика персональный самолет поступают в компанию от арабских шейхов и богачей из других стран.


Богачи из-за границы регулярно просят ПАО «Туполев» сделать для них личный сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 или его дальнего «собрата» Ту-22М3, рассказал ТАСС заместитель гендиректора компании Валерий Солозобов.


По словам Солозобова, подобные просьбы не перестают поступать в корпорацию, а среди желающих обзавестись личным «стратегом» есть «арабский шейх, миллионер из Австралии, далеко не бедный житель Греции» и т.д.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РБК
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Страны
Австpалия
Греция
Продукция
Ту-160
Ту-22
Компании
Туполев

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  • Комментарии
Комментариев 10, отображено с 1 по 10
RU
ID: 3396
324
№1
14.11.2017 09:29
У них там в ПАО «Туполев»  точно "мозгов" осталось только на переделки и доработки старых моделей. Вот бабла срубить с шейхов - это можно и почесаться.
Задача ведь им поставлена - ПАК-ДА. Есть подвижки? Нэ кажуть.
-2
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RU
Павел 1978
8756
№2
14.11.2017 10:43
если будет спонсор, то - ради Бога!!!
шейхи любят фишки кидать...
0
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RU
ash
3523
№3
14.11.2017 10:48
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
Тогда надо другой самолёт. А то ж "подарите" стратег неизвестно кому.
+2
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RU
askme
238
№4
14.11.2017 10:56
Сказать об этом, чтобы посмеяться над шейхами - это нормально. А серьезно думать о подобном - работа на врагов. Потому что технологии, заложенные в эти машины - это технологии, доступные только США и СССР-России. Продавать такие машины - это передача технологий для копирования. Как авианосцы СССР продавали китайцам за "бусы". А те изучали, копировали... Сейчас и шейхи - это уже не те шейхи, которыми они в 70-х были, когда только-только с верблюдов слезли... Сейчас они начинают думать о том, глядя на Россию, чтобы технологии, производства закупать, развивать. А там и до копирования недалеко. Незачем продавать им под любыми предлогами такую технику, чтобы потом не думать о том, как противостоять стратегической авиации шейхов. Посылать надо тех, кто предлагает. Но вежливо) Например, предлагая деловую версию Суперджета или МС-21)
+1
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RU
ash
3523
№5
14.11.2017 12:34
Цитата, ash сообщ. №3
Тогда надо другой самолёт. А то ж "подарите" стратег неизвестно кому.
Вот и Солозобов об том же:
Цитата, q
Ранее Солозобов сообщил, что богатые иностранцы регулярно обращаются в компанию "Туполев" с просьбами сделать личный пассажирский сверхзвуковой самолет из российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3, но в компании отказываются разрабатывать такой самолет, поскольку гораздо дешевле заново сделать такой самолет без технологий, которые использовались при создании ракетоносцев.

Он добавил, что бизнес-джету не нужно крыло с изменяемой геометрией, а в Ту-160 есть секретные технологии. "В крайнем случае могли бы быть использованы передние крылышки, да и то они не везде нужны. Кроме того, технологии создания Ту-160 являются закрытыми, отдавать такой самолет даже в пассажирском варианте неизвестно кому было бы неправильно", - сказал замгенерального директора.
https://vpk.name/news/198135_tupolev_mozhet_sozdat_sverhzvukovoi_biznesdzhet_na_25_chelovek.html
Предлагаю обсуждение перенести в другую ветку. А то ж ведь "новость" от РБК больше не итертрепацию смахивает.
0
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IL
Tornado
245
№6
14.11.2017 12:41
какие там секретные технологии в летающем динозавре пол столетней давности.
-4
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RU
ash
3523
№7
14.11.2017 14:01
Цитата, Tornado сообщ. №6
Этот "динозавр" пока успешно со всеми задачами, которые ему поручались, справляется. Так же как и Б-52.
+1
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RU
Олег Бахарев
1935
№8
14.11.2017 14:44
Забавно, конечно, но полный бред. Тот кто это предлагает никогда не слышал звук, производимый Ту-160 на взлёте и посадке. 8)
0
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RU
ash
3523
№9
14.11.2017 14:50
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №8
Чего ж тут забавного? В моём и Вашем, кстати, городе, например, полно любителей громкой езды. И периодически они перекрывают рёв двигателей самолётов, заходящих вдоль ул. Центральная на Чкаловский.;)
Так что, забавы тоже разные бывают. Особенно когда денег куры не клюют.
0
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RU
forumow
3670
№10
14.11.2017 14:53
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №8
Тот кто это предлагает никогда не слышал звук, производимый Ту-160 на взлёте и посадке. 8)
На то и ведутся ротаны. Как нувориши на звук 12-и котлов S600 )
0
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