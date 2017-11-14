«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
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Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год.
Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»
По словам замгендиректора «Туполева», просьбы сделать из стратегического бомбардировщика персональный самолет поступают в компанию от арабских шейхов и богачей из других стран.
Богачи из-за границы регулярно просят ПАО «Туполев» сделать для них личный сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 или его дальнего «собрата» Ту-22М3, рассказал ТАСС заместитель гендиректора компании Валерий Солозобов.
По словам Солозобова, подобные просьбы не перестают поступать в корпорацию, а среди желающих обзавестись личным «стратегом» есть «арабский шейх, миллионер из Австралии, далеко не бедный житель Греции» и т.д.
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13.11.2017
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ID: 3396
324
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№1
14.11.2017 09:29
У них там в ПАО «Туполев» точно "мозгов" осталось только на переделки и доработки старых моделей. Вот бабла срубить с шейхов - это можно и почесаться.
Задача ведь им поставлена - ПАК-ДА. Есть подвижки? Нэ кажуть.
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Павел 1978
8756
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№2
14.11.2017 10:43
если будет спонсор, то - ради Бога!!!
шейхи любят фишки кидать...
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ash
3523
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№3
14.11.2017 10:48
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2Тогда надо другой самолёт. А то ж "подарите" стратег неизвестно кому.
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askme
238
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№4
14.11.2017 10:56
Сказать об этом, чтобы посмеяться над шейхами - это нормально. А серьезно думать о подобном - работа на врагов. Потому что технологии, заложенные в эти машины - это технологии, доступные только США и СССР-России. Продавать такие машины - это передача технологий для копирования. Как авианосцы СССР продавали китайцам за "бусы". А те изучали, копировали... Сейчас и шейхи - это уже не те шейхи, которыми они в 70-х были, когда только-только с верблюдов слезли... Сейчас они начинают думать о том, глядя на Россию, чтобы технологии, производства закупать, развивать. А там и до копирования недалеко. Незачем продавать им под любыми предлогами такую технику, чтобы потом не думать о том, как противостоять стратегической авиации шейхов. Посылать надо тех, кто предлагает. Но вежливо) Например, предлагая деловую версию Суперджета или МС-21)
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ash
3523
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№5
14.11.2017 12:34
Цитата, ash сообщ. №3
Тогда надо другой самолёт. А то ж "подарите" стратег неизвестно кому.Вот и Солозобов об том же:
Цитата, q
Ранее Солозобов сообщил, что богатые иностранцы регулярно обращаются в компанию "Туполев" с просьбами сделать личный пассажирский сверхзвуковой самолет из российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3, но в компании отказываются разрабатывать такой самолет, поскольку гораздо дешевле заново сделать такой самолет без технологий, которые использовались при создании ракетоносцев.https://vpk.name/news/198135_tupolev_mozhet_sozdat_sverhzvukovoi_biznesdzhet_na_25_chelovek.html
Предлагаю обсуждение перенести в другую ветку. А то ж ведь "новость" от РБК больше не итертрепацию смахивает.
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Tornado
245
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№6
14.11.2017 12:41
какие там секретные технологии в летающем динозавре пол столетней давности.
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ash
3523
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№7
14.11.2017 14:01
Цитата, Tornado сообщ. №6Этот "динозавр" пока успешно со всеми задачами, которые ему поручались, справляется. Так же как и Б-52.
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Олег Бахарев
1935
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№8
14.11.2017 14:44
Забавно, конечно, но полный бред. Тот кто это предлагает никогда не слышал звук, производимый Ту-160 на взлёте и посадке. 8)
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ash
3523
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№9
14.11.2017 14:50
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №8Чего ж тут забавного? В моём и Вашем, кстати, городе, например, полно любителей громкой езды. И периодически они перекрывают рёв двигателей самолётов, заходящих вдоль ул. Центральная на Чкаловский.;)
Так что, забавы тоже разные бывают. Особенно когда денег куры не клюют.
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forumow
3670
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№10
14.11.2017 14:53
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №8
Тот кто это предлагает никогда не слышал звук, производимый Ту-160 на взлёте и посадке. 8)На то и ведутся ротаны. Как нувориши на звук 12-и котлов S600 )
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