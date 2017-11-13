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ФСВТС: отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности страны

14.11.2017 ТАСС 345 0
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Афганистан
Вертолет национальной армии Афганистана и бронемашина ВС США на авиабазе в Кандагаре.
Источник: Massoud Hossaini/AP

Дмитрий Шугаев подчеркнул, что отечественные машины лучше всего приспособлены для афганского рельефа

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности афганских вооруженных сил, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Это противоречит логике. Наши машины - основа ВВС Афганистана. Это лучшие машины, приспособленные к их рельефу местности и так далее. В конце концов, афганские летчики и даже американские летчики отзываются о машине исключительно позитивно", - сказал он.

"Сегодня взять и вычеркнуть этот парк - это просто нанесение ущерба собственным вооруженным силам", - добавил Шугаев.

Глава ФСВТС отметил, что пока рано ставить "жирную точку" в вопросе использования российских вертолетов афганскими вооруженными силами.

Отказ от российских вертолетов

Ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что страна больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает машины производства стран НАТО. В то же время он подчеркнул, что на время перехода с российских вертолетов на натовские Афганистану потребуется помощь в качественном обслуживании находящихся в эксплуатации российских машин.

Сейчас это обслуживание проводится не лицензионными компаниями, а через некоторые другие страны, в том числе некоторые восточноевропейские государства НАТО, которые еще используют вертолеты советского производства и имеют опыт в их обслуживании.

Так называемый вертолетный пакет, в рамках которого НАТО через специальный трастовый фонд приобретала у России вертолеты, в том числе адаптированные для условий Афганистана Ми-8, был одним из основных направлений сотрудничества России и Североатлантического альянса до его замораживания по инициативе альянса в 2014 году.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Ми-8
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
NATO

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