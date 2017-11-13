ФСВТС: отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности страны
|
|
Вертолет национальной армии Афганистана и бронемашина ВС США на авиабазе в Кандагаре.
Источник: Massoud Hossaini/AP
Дмитрий Шугаев подчеркнул, что отечественные машины лучше всего приспособлены для афганского рельефа
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности афганских вооруженных сил, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Это противоречит логике. Наши машины - основа ВВС Афганистана. Это лучшие машины, приспособленные к их рельефу местности и так далее. В конце концов, афганские летчики и даже американские летчики отзываются о машине исключительно позитивно", - сказал он.
"Сегодня взять и вычеркнуть этот парк - это просто нанесение ущерба собственным вооруженным силам", - добавил Шугаев.
Глава ФСВТС отметил, что пока рано ставить "жирную точку" в вопросе использования российских вертолетов афганскими вооруженными силами.
Отказ от российских вертолетов
Ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что страна больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает машины производства стран НАТО. В то же время он подчеркнул, что на время перехода с российских вертолетов на натовские Афганистану потребуется помощь в качественном обслуживании находящихся в эксплуатации российских машин.
Сейчас это обслуживание проводится не лицензионными компаниями, а через некоторые другие страны, в том числе некоторые восточноевропейские государства НАТО, которые еще используют вертолеты советского производства и имеют опыт в их обслуживании.
Так называемый вертолетный пакет, в рамках которого НАТО через специальный трастовый фонд приобретала у России вертолеты, в том числе адаптированные для условий Афганистана Ми-8, был одним из основных направлений сотрудничества России и Североатлантического альянса до его замораживания по инициативе альянса в 2014 году.
|
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
11.10.2017 Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
20.07.2017 Россия планирует завершить поставки МиГ-29 в Сербию к концу года
21.06.2017 МС-21 не долетел до Ле-Бурже
21.06.2017 В чужой монастырь. Россия потеснит США на саудовском рынке вооружений