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Корабль Cygnus направляется к МКС с запасом сладостей и пиццей для экипажа

14.11.2017 ТАСС 190 0
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Грузовик Cygnus
Грузовик Cygnus.
Источник: NASA / Flickr

Всего корабль Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию более трех тонн груза

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ракета-носитель Antares с транспортным грузовым кораблем Cygnus в воскресенье успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Корабль должен будет пристыковаться к Международной космической станции (МКС) во вторник, на его борту - не только научное оборудование, но и лакомства для экипажа.

Всего Cygnus должен доставить на МКС более трех тонн груза, включая продовольствие, одежду и оборудование для научных экспериментов. Экипаж, в том числе, получит новые приспособления для выхода в открытый космос.

Большую часть корабля заняло так называемое "снабжение команды" общим весом в 1,2 тонны. В этот груз, среди прочего, входят замороженные фруктовые батончики, ванильное и шоколадное мороженое, а также пицца для итальянца Паоло Несполи.

"Пицца и мороженое на подходе! С нетерпением ждем прибытия", - написал на своей странице в Twitter американский астронавт Джозеф Акаба. К слову, по плану именно Несполи должен будет "поймать" Cygnus при помощи роботизированной руки-манипулятора. Корабль останется пристыкованным к станции на протяжении трех недель.

Изначально запуск ракеты Antares был запланирован на субботу, но был отменен за минуту до старта и перенесен на 12 ноября. Причиной послужило появление воздушного судна в зоне стартовой площадки. Позже выяснилось, что это был легкий самолет, который пролетел в 10 километрах от берега на высоте 150 метров.

Главным создателем Antares является корпорация Orbital Science Corporation (США). Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя разработана на Украине конструкторским бюро "Южное" и изготавливается другим украинским предприятием - "Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова" (Южмаш).

Что же касается двигательной установки, то на Antares стоят российские жидкостные двигатели РД-181, произведенные НПО "Энергомаш" в рамках заключенного в декабре 2014 года контракта. 1 ноября предприятие объявило о том, что программа по поставке РД-181 на 2017 год в США полностью выполнена. До РД-181 маршевыми двигателями первой ступени Antares служили модернизированные советские НК-33, но в 2014 году было решено от них отказаться.

По случаю запуска посольство России в США разместило в своем Twitter специальную запись, изобразив в ней при помощи обычных символов ракету с американским, украинским и российским флагами, которыми были соответственно помечены Cygnus, первая ступень и два двигателя.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Antares РН
Cygnus ГККС
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