Глава ФСВТС назвал "вбросом" новость о допуске американцев на арендуемую Индией АПЛ
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Дмитрий Шугаев. Архивное фото.
Источник: © Фотохост БРИКС
По словам Дмитрия Шугаева, появление подобной информации связано с борьбой за индийский рынок военной техники и вооружений
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новость о допуске американских военных на арендуемую Индией у РФ атомную подводную лодку Chakra является "вбросом". Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Это вброс по поводу лодки. Мы не будем поддаваться на эти провокации, хотя эта цель и преследуется: поссорить, грубо говоря, сделать так, чтобы переориентация произошла. Это касается и авиационной техники, это касается и многих других видов вооружения", - сказал он.
По словам Шугаева, появление новости о допуске представителей ВМС США на АПЛ связано с борьбой за индийский рынок военной техники и вооружений. "Индийский рынок очень привлекателен. Поэтому сегодня там нас пытаются выдавить всеми правдами и неправдами. Но Индия - это наш стратегический партнер, мы этому следуем и будем следовать дальше", - добавил он.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Индия, несмотря на прописанные в договоре условия лизинга, якобы допустила на подводную лодку Chakra представителей ВМС США, которые ознакомились с ее внутренними системами.
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13.11.2017
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