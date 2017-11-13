Глава ФСВТС назвал "вбросом" новость о допуске американцев на арендуемую Индией АПЛ



Дмитрий Шугаев. Архивное фото.

Источник: © Фотохост БРИКС Дмитрий Шугаев. Архивное фото.Источник: © Фотохост БРИКС

По словам Дмитрия Шугаева, появление подобной информации связано с борьбой за индийский рынок военной техники и вооружений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новость о допуске американских военных на арендуемую Индией у РФ атомную подводную лодку Chakra является "вбросом". Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Это вброс по поводу лодки. Мы не будем поддаваться на эти провокации, хотя эта цель и преследуется: поссорить, грубо говоря, сделать так, чтобы переориентация произошла. Это касается и авиационной техники, это касается и многих других видов вооружения", - сказал он.

По словам Шугаева, появление новости о допуске представителей ВМС США на АПЛ связано с борьбой за индийский рынок военной техники и вооружений. "Индийский рынок очень привлекателен. Поэтому сегодня там нас пытаются выдавить всеми правдами и неправдами. Но Индия - это наш стратегический партнер, мы этому следуем и будем следовать дальше", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Индия, несмотря на прописанные в договоре условия лизинга, якобы допустила на подводную лодку Chakra представителей ВМС США, которые ознакомились с ее внутренними системами.