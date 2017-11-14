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В ОАК рассказали об испытаниях ударных беспилотников в России

14.11.2017 РИА Новости 1413 2
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Беспилотник. Архивное фото
Беспилотник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе тяжелые разведывательно-ударные, проходят летные испытания в России, они завершатся через несколько лет, заявил РИА Новости в понедельник вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по боевой авиации Сергей Коротков.

В настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают четыре компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных беспилотников массой от одной до 20 тонн.

"В разное время начали работу (над созданием различных комплексов БПЛА - ред.), но сейчас, примерно, на одном этапе находятся (беспилотники). Созданы образцы, они сегодня летают, подтверждают характеристики, которые им определили. Я бы сказал, успешно на сегодняшний момент", - сказал Коротков в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

По его словам, при создании БПЛА возникает много вопросов, которые связаны не с самими беспилотниками, а, "например, с управлением воздушным движением".

"Это вообще проблемы всего мира. Наши коллеги из Америки тоже десять лет решают эти вопросы на самом высоком уровне", - отметил вице-президент ОАК.

"Мы сейчас говорим о создании системы беспилотной авиации", - подчеркнул Коротков. По его информации, в интересах Минобороны РФ в настоящее время создаются БПЛА массой более 10 тонн.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОАК
ОКБ Симонова
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 3396
324
№1
14.11.2017 09:04
Ваши "коллеги из Америки" может и решают десять лет какие-то проблемы, но у них данные аппараты давно стоят на вооружении. А Вы только первые образцы пытаетесь испытывать.
-2
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RU
Воин3D
1328
№2
14.11.2017 10:29
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Ваши "коллеги из Америки" может и решают десять лет какие-то проблемы, но у них данные аппараты давно стоят на вооружении.
Не подскажите ценность этих аппаратов в случае большого конфликта? Даже возьмем Сирию, для чего там ударные беспилотники, и с чем же не могут справиться самолеты серии Су?
-1
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