В ФСВТС назвали вбросом информацию об американских экспертах на "Чакре"
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Дмитрий Шугаев. Архивное фото.
Источник: © Фотохост БРИКС
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Публикации о том, что Индия якобы пустила специалистов из США на подлодку российского производства Chakra, являются "вбросом", заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Это вброс", - сказал Шугаев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы ни в коем случае не будем поддаваться на эти провокации", - подчеркнул он.
По его словам, с момента снятия санкций с Индии за рынок военной техники этой страны развернулась серьезная борьба. "Пытаются выкурить нас там всеми правдами и неправдами, но Индия для нас стратегический партнер, и вся страна и высшее руководство (Индии - ред.) также считают нас стратегическими партнерами", - добавил Шугаев.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который ссылается на свои источники, сообщила, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии.
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13.11.2017
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