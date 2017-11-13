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В ФСВТС назвали вбросом информацию об американских экспертах на "Чакре"

14.11.2017 РИА Новости 169 0
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Дмитрий Шугаев. Архивное фото
Дмитрий Шугаев. Архивное фото.
Источник: © Фотохост БРИКС

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Публикации о том, что Индия якобы пустила специалистов из США на подлодку российского производства Chakra, являются "вбросом", заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Это вброс", - сказал Шугаев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы ни в коем случае не будем поддаваться на эти провокации", - подчеркнул он.

По его словам, с момента снятия санкций с Индии за рынок военной техники этой страны развернулась серьезная борьба. "Пытаются выкурить нас там всеми правдами и неправдами, но Индия для нас стратегический партнер, и вся страна и высшее руководство (Индии - ред.) также считают нас стратегическими партнерами", - добавил Шугаев.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Strategypage.com, который ссылается на свои источники, сообщила, что Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
К-152 Нерпа
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
971 Щука-Б

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