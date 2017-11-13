Контракт на поставку Саудовской Аравии систем ПВО подписан, заявил Шугаев



Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Источник: © Фото : пресс-служба "Ростеха" Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.Источник: © Фото : пресс-служба "Ростеха"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия подписала договор с Саудовской Аравией на поставку систем ПВО и других вооружений, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас известные контракты в области ПВО, в частности, и по другим темам подписаны", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос, имеются ли какие-то препятствия для реализации договоренностей с Саудовской Аравией.

Ранее официальный представитель ФСВТС РФ Мария Воробьева сообщала РИА Новости, что принципиальные договоренности на поставку Саудовской Аравии систем ПВО С-400 достигнуты.