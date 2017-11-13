Контракт на поставку Саудовской Аравии систем ПВО подписан, заявил Шугаев
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
Источник: © Фото : пресс-служба "Ростеха"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия подписала договор с Саудовской Аравией на поставку систем ПВО и других вооружений, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"У нас известные контракты в области ПВО, в частности, и по другим темам подписаны", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос, имеются ли какие-то препятствия для реализации договоренностей с Саудовской Аравией.
Ранее официальный представитель ФСВТС РФ Мария Воробьева сообщала РИА Новости, что принципиальные договоренности на поставку Саудовской Аравии систем ПВО С-400 достигнуты.
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13.11.2017
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