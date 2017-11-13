Группа «Кронштадт» анонсирует поставку в интересах Министерства обороны РФ самых современных тренажеров БТР на подвижности
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Комплексный экипажный тренажер бронетранспортера Группы «Кронштадт».
Источник: http://kronshtadt.ru/
Компания «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт») заключила контракт на поставку комплексных тренажеров современного бронетранспортера на системе подвижности в интересах Министерства обороны РФ.
Поставка и монтаж оборудования будут осуществляться в течение ближайших двух лет в военные центры и высшие учебные заведения по подготовке специалистов бронетанковых войск РФ.
Уникальность тренажера заключается в том, что на одном техническом средстве обучения может тренироваться одновременно весь экипаж бронетранспортера, выполняя учебные различные задачи. Тренажер заключен в прочный стеклопластиковый корпус и визуально полностью повторяет боевую машину, что позволяет отрабатывать такие важные навыки как посадка и высадка экипажа, аварийное покидание машины, перемещение членов экипажа внутри боевой машины.
Комплексные экипажные тренажеры, поставляемые в рамках данного контракта, разработаны Группой «Кронштадт» для нужд Министерства обороны РФ и призваны учитывать потребности по подготовке специалистов вооруженных сил РФ. В сентябре 2017 года рабоче-конструкторской документации тренажера была присвоена Литера О1.
Напомним, тренажер был впервые продемонстрирован широкому кругу специалистов в рамках международного военно-технического форума «Армия-2015», а также стал одним из ключевых объектов масштабной экспозиции компании на выставке.
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13.11.2017
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