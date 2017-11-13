Контракты на поставку в США двигателей РД-180 и РД-181 рассчитаны до конца 2019 года



Камера сгорания ракетного двигателя РД-180.

Источник: © РИА Новости / Юрий Стрелец Камера сгорания ракетного двигателя РД-180.Источник: © РИА Новости / Юрий Стрелец

В этом году НПО "Энергомаш" уже отправила заказчику шесть двигателей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контракты Научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш" на поставку в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181 рассчитаны на период до конца 2019 года, о дальнейших поставках ведутся переговоры.

Об этом сообщил в интервью ТАСС глава предприятия Игорь Арбузов.

"Да, есть подписанные контракты по 2019 год включительно, но количество поставляемых двигателей - вопрос коммерческий, я не хотел бы его обсуждать. Что касается дальнейшего сотрудничества, то сейчас мы в процессе переговоров", - сказал он.

Арбузов отметил, что основной объем отгрузки двигателей РД-180 и РД-181 в США приходятся на 2017 год. "Мы поставляем в этом году рекордное по сравнению с предыдущими годами количество двигателей. Работы идут по графику, часть двигателей уже отправлена заказчику, до конца года все наши обязательства будут выполнены", - отметил он.

Как сообщалось в июне, НПО "Энергомаш" отправило в США четыре двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas 5. В октябре в США были отправлены два двигателя РД-181 (используется на первой ступени ракеты-носителя Antares).

Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в $1 млрд, было заключено в 1997 году. Ранее Конгресс из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование двигателей после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Сразу же после этого США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно еще 20 РД-180 до 2020 года.