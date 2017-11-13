Военные новости: радужные перспективы военных беспилотников



MQ-4C Triton.

Источник: © flickr.com, Gonzalo Alonso MQ-4C Triton.Источник: © flickr.com, Gonzalo Alonso

Военные новости, не попавшие на первые полосы

Американская аналитическая компания Orbis Research, которая регулярно публикует исследования по различным рынкам, включая военные, выпустила новый доклад "Мировой рынок военных беспилотников 2017-2027". По прогнозам Orbis Research, к концу этого года объем рынка составит 9,9 миллиарда долларов, а к 2027 году вырастет до 15,2 миллиара долларов.

Согласно ранее опубликованному отчету нидерландской консалтинговой фирмы ASD, оборот рынка военных БПЛА к 2022 году вырастет до 13,7 миллиаров долларов. В принципе, прогнозы двух компаний близки.

Наибольший прирост даст спрос на ударные дроны - их доля на рынке составит 40,8%, доля высотных БЛА большой продолжительности полета - 25,1%, доля средневысотных БЛА большой продолжительности полета - 17,4%. С точки зрения географии, то доля Северной Америки на мировом рынке военных беспилотников составит 34,4%, азиатско-тихоокеанского региона - 31,7%, Европы - 24,1%.

В Азии будет расцветать рынок Китая, Индии и Австралии. В Европе - России и Великобритании. За десять лет мир потратит на военные БПЛА 133,3 миллиарда долларов.

Интересно развиваются события вокруг "Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ)". Согласно этому неофициальному и добровольному договору, ведущие страны ограничивают в том числе и экспорт беспилотников, способных доставить груз весом более 500 кг на расстояние более 300 км. В октябре этого года в Дублине прошла встреча стран-участников соглашения о РКРТ. На этой встрече США предложили пересмотреть условия и технические критерии нераспространения беспилотных систем, что позволило бы США нарастить экспорт своей военной продукции в этой области. США недовольны тем, что Китай и Израиль занимают рынок военных беспилотников, вытесняя американцев, и поэтому не хотели бы связывать себе руки старыми условиями РКРТ. Сегодня ударные дроны США продает только Великобритании и Италии. Австралия на подходе. Индия просит о продаже ударных машин, но США пока не приняли положительного решения.

Тем временем Министерство обороны Великобритании сообщило, что ударные дроны страны не покинут театр военных действий в Сирии и Ираке и не будут возвращены домой в марте 2018 года, как остальные самолеты ВВС Великобритании, участвующие в операции. Воздушный флот ударных беспилотников Великобритании до недавнего времени состоял из 10 американских машин MQ-9 Reaper, которые англичане ранее активно использовали в Афганистане, и применяют сегодня на Ближнем Востоке. C 22 октября 2014 англичане используют ударные дроны в Ираке, а с ноября 2014 года и в Сирии. По данным прессы, боевые вылеты против исламистов английские дроны совершают с авиабазы в Кувейте.

В США новое подразделение управления беспилотниками MQ-9 Reaper будет располагаться на авиабазе ВВС США "Шоу" в Северной Каролине. Окончательное решение примут 30 ноября, но уже сейчас идет подготовка. Военнослужащие и контракторы в количестве 487 человек начнут пребывать в новое расположение в 2018 году и будут готовы к операциям к лету. Сами беспилотники не будут находиться на данной базе. Новое подразделение призвано разгрузить операторов беспилотников на других военных базах США, которые не справляются с растущими объемами работы и использования американских военных дронов по всему миру.

Что касается дрона MQ-4C Triton для флота США, то его введение в строй все откладывается. Ранее планировалось, что машина начнет выполнять патрулирование Тихого океана в августе-сентябре этого года. Теперь речь идет о том, что ВМС США получат свои первые воздушные беспилотники MQ-4C Triton уже только в 2018 году и тогда начнут их операционные испытания. Первые предварительные испытания прошли в марте этого года. В 2018 году две машины будут поставлены на дежурство на базе США на острове Гуам в Тихом океане.

К 2021 году эти беспилотники должны заменить оставшиеся в строю самолеты радиоэлектронной разведки EP-3E. Могут ли MQ-4C Triton взять на себя и некоторые функции более современного противолодочного самолета P-8A Poseidon, представители ВМС США отказались комментировать. Подразумевается, что самолет и беспилотник все же будут дополнять друг друга. Кроме Гуама машины Triton будут базироваться на обоих побережьях в США, на Ближнем Востоке и в Италии. Всего в планах ВМС закупка 68 данных беспилотников.

На днях прошла очередная конференция по военным спутникам связи Global Milsatcom. Обсуждалась модернизация оборудования на беспилотниках, чтобы они могли передавать большие объемы информации (особенно это касается быстро растущего объема видеоизображения) по защищенным каналам. Коммерческие компании, такие как SES, Intelsat и Inmarsat понимают, что рынок беспилотников растет, и переживают, что военные откажутся от использования их инфраструктуры и перейдут полностью на свои собственные государственные группировки спутников. Чтобы не потерять контракты, представители частной космической индустрии пытаются найти удовлетворяющие всех решения. Речь идет об использовании новых частот, вывода спутников на новые орбиты и установках новейшего оборудования на военных дронах.

Американское издание The National Interest снова озаботилось дискуссиями в китайской прессе о том, насколько эффективным может быть применение китайского дрона CH-T4 ("Радуга") для обнаружения авианосных групп США и ведения мониторинга мирового океана. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) еще летом этого года испытала высотный беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях. Беспилотник с размахом крыла в 45 метров провел 15 часов на высоте около 20 километров. CH-T4 в рабочем состоянии будет способен совершать полеты на высоте до 30 км со скоростью 200 км/ч. Предполагается, что китайский дрон сможет находиться в воздухе до нескольких месяцев или даже, как пишут китайцы, годами. Подзарядка аккумуляторов от солнечных панелей, расположенных на огромных крыльях, происходит в светлое время суток, запаса энергии должно хватать, чтобы CH-T4 продолжал летать и ночью. Как сообщают конструкторы, при полете на максимальной высоте область "обзора" беспилотника составляет около миллиона квадратных километров. Беспилотники этого типа неофициально называют "атмосферные спутники". Несмотря на все их технические характеристики и дешевизну, они сильно зависят от погодных условий для получения энергии и ведения качественного наблюдения за морскими пространствами и объектами. Тем не менее, как пишут американцы, в Китае применение CH-T4 для обнаружения кораблей ВМС США в океане является "горячей темой", тем более, что такой беспилотник будет лишь частью большой выстраиваемой китайцами системы мониторинга Тихого океана.

Китай в октябре испытал большой грузовой беспилотник AT200, который является переделанным новозеландским самолетом P750XL. Самолет сможет нести полторы тонны полезного груза на расстояние в 2,183 км. В ходе испытаний самолету потребовалось всего 200 метров полосы для взлета. Вооруженные силы Китая планируют использовать эту машину для снабжения своих дальних баз и постов на островах в Южно-Китайском море.

Из осенних новинок можно также отметить, что Сингапур в ноябре смог похвастаться первым разведывательным дроном вертикального взлета и посадки собственного производства. Такая машина подходит для операций в черте города. Данные технологии не являются чем-то новым и прорывным, но в Сингапуре смогли добиться того, что их новый беспилотник V15 в состоянии взлетать или садиться на движущийся беспилотный наземный автомобиль. Таким образом два беспилотника могут работать в тандеме. Такое решение и его перспективы для использования в городских боях уже вызывает более пристальное внимание со стороны коллег по цеху из США и Израиля.

Илья Плеханов