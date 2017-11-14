Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
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Макеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21-300 на российском стенде на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Глава Ростеха Сергей Чемезов уточнил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для совместного создания самолета
ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. ОАЭ и Россия планируют совместно разработать гражданский самолет на базе МС-21-400. Об этом журналистам в кулуарах Dubai Airshow 2017 сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Они [ОАЭ] хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21-400. Пожеланий у них очень много, - сказал Чемезов. - Кстати, с наследным принцем в ОАЭ в том числе и на эту тему говорили".
По словам Чемезова, в ближайшее время будет создана рабочая группа для совместного создания самолета на базе МС-21-400.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и ОАЭ планируют совместно развивать линейку самолетов МС-21 для арабского рынка. "Большой интерес вызывает наша гражданская авиация, которая начала возрождаться, прежде всего самолеты МС-21-300. Мы понимаем, что на том этапе испытаний, где мы сейчас находимся: в процессе сертификации, в процессе подготовки к серийному производству в 2019 году, уже важно и нужно искать партнеров, которые могли бы с нами совместно двигаться в направлении развития семейства самолетов МС-21, в том числе в более малом и в более крупном сегменте, то есть в размерности 130 и 240 пассажиров", - сказал он на авиасалоне.
Рогозин напомнил, что Дубай является крупнейшим авиационным хабом для транспортной и пассажирской авиации. "У наших партнеров появился интерес. Поэтому мы сразу после выставки подготовим детальную презентацию для руководства этой страны, что мы могли бы сделать вместе с точки зрения запуска новых транспортных и пассажирских машин на огромный арабский рынок", - добавил вице-премьер.
МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400, вмещающей до 250 человек.
Сейчас разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства - на 2019 год.
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12.11.2017
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никодим
401
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№1
14.11.2017 13:00
Когда-то в Иране летали Ту-154 с нашими экипажами и арабы были в восторге от того, что наш "Ту" днём при +40 умудрялся взлетать. Этакий обеденный хадж через горы. Остальные летали ближе к вечеру или ночью.
Так наши двухконтурные имели удельный расход около 0,65-0,73кг/кгс х час , но самолёт был вне конкуренции из-за возможности взлетать днём. "Переплюнуть" двухконтурные по экономичности может только винтовентиляторный и иметь равный диапазон тяг по 12тонн на взлёте. И иметь гарантированный рост до 15тонн.
Проблему нового фюзеляжа закрывает проект МС-21, а крыло от Ту-95/114/126/142(Куйбышев, Таганрог) с модификацией НК-12 под винтовентилятор. И , конечно, успехи французких инженеров , которые продемонстрировали открытый ротор диаметром 4,2м с соосными лопатками при 800об/мин , выдающего 111кН(12,0-12,5тнс) позволяет брать редуктор НК-12 без видимых изменений и получать заветные 0,25-0,3 кг/кгс х час на крейсерском режиме.
Как будет выглядеть "араб" на стоянке-ну не выше , чем Ил-18.
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