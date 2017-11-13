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Минобороны Южной Кореи заявило о подготовке КНДР к масштабным военным маневрам

14.11.2017 ТАСС 168 0
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Источник: © Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

По данным ведомства, учения КНДР, скорее всего, начнутся в декабре

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. КНДР начала подготовку к проведению масштабных военных учений по отработке боевых действий в зимнее время. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов официальный представитель министерства национальной обороны Республики Корея.

"Зафиксированы признаки подготовки Корейской народной армии к крупным зимним учениям, в связи с чем южнокорейские военные повысили бдительность и внимательно следят за возможными провокациями", - отметил он. По данным официального представителя, учения, скорее всего, начнутся в декабре.

Параллельно в акватории Корейского полуострова с субботы идут беспрецедентные по масштабу маневры трех авианосных ударных группировок США и военных кораблей Республики Корея. В ходе четырехдневных учений они отрабатывают в том числе нанесение ударов по ядерным объектам КНДР.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Военные учения
Ядерный щит

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