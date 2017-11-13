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Рогозин показал наследному принцу Абу-Даби российский стенд на выставке в Дубае

14.11.2017 ТАСС 514 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Представители российской делегации рассказали гостям экспозиции о преимуществах боевого самолета Су-35

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин показал наследному принцу Абу-Даби, заместителю главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну стенд Российской Федерации на выставке Dubai Airshow 2017.

Так, гости осмотрели экспозицию Объединенной авиастроительной корпорации, где представители российской делегации во главе с вице-премьером рассказали о преимуществах новейшего боевого самолета Су-35.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты намерены купить у России более эскадрильи истребителей Су-35, но точное число планировалось определить в ходе возможных переговоров во время выставки Dubai Airshow 2017. Источник ТАСС сообщил тогда, что при успешном завершении переговоров контракт может быть подписан до конца года.

Эскадрилья - это тактическое подразделение Военно-воздушных сил государства, которое имеет в своем составе авиационные отряды, звенья, а также персонал, занимающийся обслуживанием техники. Количество машин в эскадрилье истребительной авиации, например в российской армии, как правило, составляет 12 единиц, однако точное число зависит от типа полка.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус составляет около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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ОАЭ
Россия
Продукция
Су-35
Компании
ОАК
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Рогозин Дмитрий

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