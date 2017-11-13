Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОКР по комплексу "Панцирь-СМ" завершится в 2019 году

14.11.2017 ТАСС 332 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов уточнил, что на данный момент несколько образцов проходят испытания

ДУБАЙ /ОАЭ/, 12 ноября. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по перспективному зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-СМ" завершится в 2019 году. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил ТАСС гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

"У нас заканчиваются опытно-конструкторские работы, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Уже несколько образцов [комплекса "Панцирь-СМ"] изготовлены и идут испытания", - сказал он.

Говоря о новой высокоскоростной зенитной управляемой ракете для этого комплекса, Денисов уточнил, что она "будет хорошей" и сможет использоваться даже на предыдущих моделях комплекса.

"Она универсальна, поэтому испытания такие длительные. "Панцирь-СМ" - совершенно новый комплекс, который будет превосходить версию "С1" в полтора - два раза", - резюмировал Денисов.

Так, "Панцирь-СМ" должен получить новую высокоскоростную ракету, а дальность обнаружения и уничтожения целей возрастет примерно вдвое. Ожидается, что "Панцирь-СМ" сможет "увидеть" цель на расстоянии в 75 км и уничтожить ее на расстоянии в 40 км. У "Панциря-С1" эти показатели составляют соответственно 40 и 20 км.

 
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Персоны
Денисов Александр

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 15:00
  • 8
"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
  • 14.11 14:53
  • 10
«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
  • 14.11 14:48
  • 5596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.11 14:43
  • 3
Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
  • 14.11 14:43
  • 1
Новый УАЗ Кроссовер 3170
  • 14.11 14:00
  • 4
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
  • 14.11 13:59
  • 13
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 14.11 13:52
  • 52
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 14.11 13:36
  • 1121
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.11 13:31
  • 223
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 14.11 13:11
  • 386
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.11 13:00
  • 1
Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
  • 14.11 12:58
  • 20
Долгое эхо длинной ночи
  • 14.11 12:50
  • 2
Хватит всем
  • 14.11 12:30
  • 57
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
другие обсуждаемые темы