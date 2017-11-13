ОКР по комплексу "Панцирь-СМ" завершится в 2019 году



Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов уточнил, что на данный момент несколько образцов проходят испытания

ДУБАЙ /ОАЭ/, 12 ноября. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по перспективному зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-СМ" завершится в 2019 году. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил ТАСС гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

"У нас заканчиваются опытно-конструкторские работы, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Уже несколько образцов [комплекса "Панцирь-СМ"] изготовлены и идут испытания", - сказал он.

Говоря о новой высокоскоростной зенитной управляемой ракете для этого комплекса, Денисов уточнил, что она "будет хорошей" и сможет использоваться даже на предыдущих моделях комплекса.

"Она универсальна, поэтому испытания такие длительные. "Панцирь-СМ" - совершенно новый комплекс, который будет превосходить версию "С1" в полтора - два раза", - резюмировал Денисов.

Так, "Панцирь-СМ" должен получить новую высокоскоростную ракету, а дальность обнаружения и уничтожения целей возрастет примерно вдвое. Ожидается, что "Панцирь-СМ" сможет "увидеть" цель на расстоянии в 75 км и уничтожить ее на расстоянии в 40 км. У "Панциря-С1" эти показатели составляют соответственно 40 и 20 км.