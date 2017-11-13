РСК "МиГ" проведет переговоры в Дубае с перспективными заказчиками МиГ-35



Многоцелевой истребитель МиГ-35.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Гендиректор Илья Тарасенко отметил, что на авиасалоне Dubai Airshow 2017 ожидается повышенный интерес к проектам "как со стороны возможных покупателей, так и со стороны экспертного сообщества"

ДУБАЙ /ОАЭ/, 12 ноября. /ТАСС/. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" проведет переговоры по поставкам МиГ-35 на авиасалоне Dubai Airshow 2017. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках салона РСК "МиГ" проведет переговоры с перспективными зарубежными партнерами. Ранее на международном авиасалоне МАКС-2017 руководство корпорации провело ряд встреч с представителями стран Азиатского региона о сотрудничестве по проекту МиГ-35. Планируется, что в Дубае данные переговоры продолжатся", - сказали в компании.

По словам генерального директора РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, на выставке в Дубае ожидается повышенный интерес к проектам корпорации "как со стороны возможных покупателей, так и со стороны экспертного сообщества".

"Результаты первых 10 месяцев, которые прошли с момента официальной международной презентации МиГ-35, говорят нам о том, что самолет может стать хорошей альтернативой любым иностранным комплексам 4-го и 5-го поколений", - сказал Тарасенко.

Корпорация "МиГ" принимает участие в 15-й авиационно- космической выставке Dubai Airshow 2017, которая проходит с 12 по 16 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.