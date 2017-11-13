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В США провели успешные испытания космического корабля Dream Chaser

14.11.2017 ТАСС 391 0
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Источник: © Matt Hartman via AP

Прототипом корабля стал советский беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Американская частная корпорация Sierra Nevada сообщила в воскресенье о проведении успешных летных испытаний своего многоразового космического корабля Dream Chaser.

"Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета", - отмечается в сообщении, размещенном компанией на ее странице в Twitter. "Dream Chaser совершил прекрасный полет и посадку", - говорится в нем.

Dream Chaser приземлился на базе ВВС США Эдвардс, расположенной в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Это первая успешная посадка тестовой модели корабля после испытаний в режиме свободного полета. В 2013 году при проведении аналогичных тестов аппарат получил повреждения из-за отказа шасси.

Sierra Nevada ведет строительство Dream Chaser уже более 10 лет при сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое выделило на разработку корабля более $125 млн. В 2014 году Sierra Nevada проиграла тендер NASA на отправку экипажа к Международной космической станции компаниям SpaceX и Boeing. Однако космическое ведомство в 2016 году заключило со Sierra Nevada контракт на отправку грузов на МКС. Первый такой полет запланирован на 2020 год.

Прототипом для создания Dream Chaser послужил советский беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4. Помимо грузов Dream Chaser сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж численностью до семи человек. Этот корабль многоразового использования имеет крылья и способен садиться на обычную взлетно-посадочную полосу.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
Boeing
NASA
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2020-й год
МКС

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