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Рогозин: США не будут честно конкурировать, а станут "выкручивать руки" партнерам РФ

14.11.2017 ТАСС 411 0
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

По словам вице-премьера, для успешной работы в Ближневосточном регионе российские компании должны предлагать проекты, которые будут лучшими и по цене, и по качеству

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. США усложняют работу компаниям из России в Ближневосточном регионе, они не собираются честно конкурировать, а планируют "выкручивать руки" нашим потенциальным партнерам. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2017 сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Работать здесь сложно, потому что на каждом углу чувствуется горячее дыхание американцев нам в спину. Всем известно, что они не собираются конкурировать с нами как обычно, а планируют выкручивать руки нашим потенциальным партнерам и покупателям. Именно поэтому наше предложение должно быть лучшим и по цене, и по качеству. И только тогда оно сможет перебить наглую мохнатую руку, которая тянется и душит наших потенциальных партнеров", - подчеркнул Рогозин.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Персоны
Рогозин Дмитрий

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