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"Вертолеты России": второй опытный образец Ка-62 совершит полет в декабре

14.11.2017 ТАСС 419 0
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Вертолет Ка-62
Вертолет Ка-62.
Источник: © Артем Геодакян/ТАСС

По словам генерального директора холдинга, третий образец поднимется в воздух уже в 2018 году

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Второй опытный образец многоцелевого вертолета Ка-62 поднимется в воздух в декабре. Об этом в воскресенье в ходе выставки Dubai Airshow 2017 сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В декабре должен взлететь второй опытный образец", - заявил Богинский, говоря про испытания Ка-62.

По его словам, третий опытный образец поднимется в воздух уже в 2018 году.

Ранее Богинский сообщал, что Ка-62 планируется сертифицировать в конце 2019 года, после чего в начале 2020 года можно будет приступить к серийным поставкам, начав производство с 7-10 единиц и постепенно доведя его до 30.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, который в настоящее время проходит испытания. В конце мая совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году.

В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.
13.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Прогресс Сазыкина
Проекты
2020-й год

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