

Предположительно, первый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06819), построенный АО "Роствертол" для Иордании. Ростов-на-Дону, 14.10.2017.

Источник: Maxo Davion / vk.com Предположительно, первый транспортный вертолет Ми-26Т2 (регистрационный номер 06819), построенный АО "Роствертол" для Иордании. Ростов-на-Дону, 14.10.2017.Источник: Maxo Davion / vk.com

Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. "Вертолеты России" в этом году произведут более 220 вертолетов. Об этом в воскресенье в ходе выставки Dubai Airshow 2017 сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В этом году мы произведем более 220 вертолетов", - сказал Богинский.

Он пояснил, что холдинг поставит заказчикам в 2017 году около 200 машин. Это связано с закрытием финансовой отчетности за год и количеством законтрактованной техники.