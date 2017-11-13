VIP-версия вертолета Ми-38 будет сертифицирована в 2018 году



Источник: макс-2017 Источник: макс-2017

Директор "Вертолетов России" отметил, что у холдинга на этот аппарат подписан контракт с Минобороны РФ

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Сертификация VIP-версии многоцелевого вертолета Ми-38 завершится в следующем году. Об этом в воскресенье в ходе выставки Dubai Airshow 2017 сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Продолжается сертификация вертолета Ми-38. У нас на этот вертолет подписан контракт с Минобороны РФ. Это транспортно-десантная версия. Мы запустили в производство с сертификацией в следующем году VIP-версию этого вертолета", - сказал он.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково- спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.