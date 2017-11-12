Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет $45 млрд

14.11.2017 ТАСС 633 0
0
Понравилась новость?
 0
LAAD 2017
Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.
Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

Генеральный директор компании Александр Михеев отметил положительную динамику подписания контрактов

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в состав госкорпорации Ростех) по состоянию на ноябрь этого года сформировал портфель заказов в объеме около $45 млрд. Об этом на авиационном салоне в Дубае (Dubai Airshow-2017) официальному изданию Show News заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"У нас положительная динамика подписания контрактов. В этом году мы подписали контракты на сумму более $10 млрд, которые вошли в общий портфель заказов, составляющий $45 млрд", - отметил Михеев.

По его словам, в этом году "Рособоронэкспорт" планирует поставить за рубеж продукции военного назначения на сумму, соответствующую показателям последних лет. К настоящему времени иностранным заказчикам поставлено ПВН на сумму около $9 млрд. "На сегодняшний день мы четко идем по намеченному сценарию выполнения плана поставок этого года", - подчеркнул глава компании.

"Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит 50%. При этом компания успешно поставляет продукцию и для других видов вооруженных сил", - отметил Михеев.

"По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов, компания вполне обоснованно ожидает роста объема заказов, в первую очередь, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки", - отметил Александр Михеев.

По его словам, за последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%. "В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику", - добавил Михеев.

По его словам, среди всей номенклатуры продвигаемых спецэкспортером российских вооружений и военной техники наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерийские системы, зенитные ракетные системы и комплексы ПВО, а также радиоэлектронные средства. Кроме того, в последние годы широкое развитие получили проекты, связанные с лицензионным производством военной техники, выполнением совместных опытно-конструкторских работ и деятельностью в космосе.

Основная доля экспорта "Рособоронэкспорта" приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, выделяются Индия и Китай. В настоящее время в перечень продукции военного назначения, предлагаемых сегодня "Рособоронэкспортом" на мировом рынке, входит большое количество образцов российского оружия, успешно испытанных в Сирии. Это авиационные, военно-морские и сухопутные системы, традиционно пользующиеся спросом. Однако после демонстрации возможностей этих систем в Сирии интерес к ним у иностранных заказчиков существенно возрос.
12.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Сирия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 15:00
  • 8
"Туполев" может создать сверхзвуковой бизнес-джет на 25 человек
  • 14.11 14:53
  • 10
«Туполев» рассказал о желании богачей сделать из Ту-160 бизнес-джет
  • 14.11 14:48
  • 5596
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.11 14:43
  • 3
Чемезов сообщил о согласовании распоряжения о продаже еще 26% акций концерна "Калашников"
  • 14.11 14:43
  • 1
Новый УАЗ Кроссовер 3170
  • 14.11 14:00
  • 4
Авиационный двигатель ПД-35 будет разработан в партнерстве с КНР
  • 14.11 13:59
  • 13
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 14.11 13:52
  • 52
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 14.11 13:36
  • 1121
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.11 13:31
  • 223
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 14.11 13:11
  • 386
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.11 13:00
  • 1
Россия и ОАЭ планируют разработать гражданский самолет на базе МС-21
  • 14.11 12:58
  • 20
Долгое эхо длинной ночи
  • 14.11 12:50
  • 2
Хватит всем
  • 14.11 12:30
  • 57
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
другие обсуждаемые темы