Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет $45 млрд



Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.

Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

Генеральный директор компании Александр Михеев отметил положительную динамику подписания контрактов

ДУБАЙ, 12 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в состав госкорпорации Ростех) по состоянию на ноябрь этого года сформировал портфель заказов в объеме около $45 млрд. Об этом на авиационном салоне в Дубае (Dubai Airshow-2017) официальному изданию Show News заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"У нас положительная динамика подписания контрактов. В этом году мы подписали контракты на сумму более $10 млрд, которые вошли в общий портфель заказов, составляющий $45 млрд", - отметил Михеев.

По его словам, в этом году "Рособоронэкспорт" планирует поставить за рубеж продукции военного назначения на сумму, соответствующую показателям последних лет. К настоящему времени иностранным заказчикам поставлено ПВН на сумму около $9 млрд. "На сегодняшний день мы четко идем по намеченному сценарию выполнения плана поставок этого года", - подчеркнул глава компании.

"Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит 50%. При этом компания успешно поставляет продукцию и для других видов вооруженных сил", - отметил Михеев.

"По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов, компания вполне обоснованно ожидает роста объема заказов, в первую очередь, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки", - отметил Александр Михеев.

По его словам, за последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%. "В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику", - добавил Михеев.

По его словам, среди всей номенклатуры продвигаемых спецэкспортером российских вооружений и военной техники наибольшим спросом пользуются многоцелевые истребители, боевые и транспортно-боевые вертолеты, бронетанковая техника, артиллерийские системы, зенитные ракетные системы и комплексы ПВО, а также радиоэлектронные средства. Кроме того, в последние годы широкое развитие получили проекты, связанные с лицензионным производством военной техники, выполнением совместных опытно-конструкторских работ и деятельностью в космосе.

Основная доля экспорта "Рособоронэкспорта" приходится на страны Северной Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди традиционных партнеров, которые стабильно закупают российскую продукцию военного назначения, выделяются Индия и Китай. В настоящее время в перечень продукции военного назначения, предлагаемых сегодня "Рособоронэкспортом" на мировом рынке, входит большое количество образцов российского оружия, успешно испытанных в Сирии. Это авиационные, военно-морские и сухопутные системы, традиционно пользующиеся спросом. Однако после демонстрации возможностей этих систем в Сирии интерес к ним у иностранных заказчиков существенно возрос.